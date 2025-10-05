Evaluación del programa MBG, Prabowo instruye al jefe de BGN que hace esto

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dio instrucciones especiales al jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana relacionado con la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg).

El Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya explicó que se le pidió a Dadan que se asegurara de que toda la cocina hubiera sido equipada con herramientas de esterilización y dispositivos de prueba de alimentos, y filtros de agua limpia. La orden fue otorgada por el presidente Prabowo al jefe de BGN en una reunión limitada celebrada en la residencia privada del presidente Prabowo en Jalan Kertanegara, Yakarta, el domingo por la noche.

«El presidente afirmó al jefe de BGN que, al menos la próxima semana, la cocina debe estar equipada con una herramienta de prueba de kits que revisa la limpieza de alimentos, las herramientas de lavado y los secadores higiénicos equipados con agua tibia y herramientas especiales para evitar bacterias y proporcionar filtros de agua limpia», dijo Seskab Teddy, cuando se contactó en Jakarta, el domingo 5, 2025.

Teddy explicó una evaluación de la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos para ser uno de los temas discutidos en una reunión limitada esta noche. El Presidente también discutió varios otros programas de prioridad del gobierno, incluido el Village/Kelurahan Merah Putih Cooperative, Fishermen Village, Seguridad alimentaria y seguridad energética, estímulo económico, especialmente para finales de 2025 y varios otros programas gubernamentales.



Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

Anteriormente, el Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi, cuando se reunió después de la reunión, explicó que varios ministros dieron informes sobre el desarrollo de programas gubernamentales, incluidos los obstáculos que enfrentaron.

«El Sr. Presidente convocó a varios ministros de coordinación (Ministro de Coordinación, ed.), Y varios ministros», dijo Praseteto Hadi a los periodistas alrededor de la residencia privada del presidente, Yakarta, el domingo por la noche.

«Este es de hecho su hábito como este, por supuesto, para obtener una vez más un informe, verificar los programas que se han declarado, incluido si todavía hay obstáculos enfrentados para encontrar una salida», agregó.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Prasetyo continuó en la reunión, varios ministros también presentaron sus propuestas al presidente Prabowo, y el presidente dio su aprobación a las propuestas. Sin embargo, PRAS era reacio a revelar propuestas de las filas de ministros aprobadas por el presidente esta noche.