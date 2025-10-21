Evaluación de los cinco principales activos comerciales de los Raiders y su valor de mercado

Después de un decepcionante comienzo de temporada de 2-5, es difícil ser optimista sobre el Asaltantes de Las Vegas ahora mismo. La línea ofensiva no aguanta, Geno Smith no ha sido el mariscal de campo que el equipo esperaba y la defensa se está desmoronando. Dicho esto, podría ser lo mejor para el equipo ser vendedores, no compradores, en esta próxima NFL fecha límite comercial. Esto no quiere decir que el equipo vaya a intercambiar jugadores con alto valor de mercado como Brock Bowers o Ashton Jeanty, pero existe la realidad de que otros chicos podrían estar haciendo las maletas pronto.

Nota: Los valores comerciales son estimaciones.

5. Raheem Mostert, RB

Comenzando la lista, Raheem Mostert podría ser una opción tipo póliza de seguro para un equipo contendiente que necesita un corredor.

El jugador de 33 años ha aparecido en cuatro juegos para los Raiders esta temporada, con 16 acarreos para 80 yardas (¡5.0 yardas por acarreo!) y dos recepciones para 13 yardas. Sería enorme si los Raiders pudieran conseguir algún tipo de capital de draft para él y dejar que Jeanty asumiera el papel de RB dominante en el backfield.

Valor comercial proyectado: selección de séptima ronda de 2026

4. Malcolm Koonce, DE

Malcolm Koonce ha sido incluido en varios paquetes comerciales durante la temporada baja, incluyendo uno para Bengals de Cincinnati corredor de pases estrella Trey Hendrickson, cuando los Raiders tenían grandes esperanzas.

Ahora que la esperanza se está desvaneciendo, es probable que Koonce no sea canjeado por un jugador como Hendrickson, pero sí podría ser canjeado por algo de capital de draft. El cazamariscales de 27 años ha logrado 17 tacleadas en total, una captura y un balón suelto forzado en siete inicios con el equipo esta temporada.

Valor comercial proyectado: selección de sexta ronda de 2026 + selección de sexta ronda de 2027

3. Michael Mayer, TE

Esto es complicado, porque michael mayer Ha sido sólido para los Raiders, pero ha lidiado con lesiones y falta de oportunidades detrás de Bowers.

Los Raiders probablemente dudarían en comprarlo, pero si el precio es correcto, el ala cerrada de 24 años podría salir por la puerta. Apareciendo en cinco juegos esta temporada, Mayer atrapó 12 pases para 107 yardas y un touchdown.

Valor comercial proyectado: selección de quinta ronda de 2026 + selección de séptima ronda de 2026

2. Jakobi Meyers, WR

De todos los que están en esta lista, meyers tiene la mayor probabilidad de ser negociado antes de la fecha límite de cambios. Él anteriormente solicitó un intercambio durante la temporada baja y ha visto disminuir su papel detrás de los receptores abiertos. Tre Tucker, Jack Bechy D’onte Thornton.

En el último año de su contrato de tres años y 33 millones de dólares, el Los Raiders están “abiertos” a intercambiar a Meyers, según la información privilegiada de la NFL Dianna Russini.

El equipo no está comprando activamente al receptor de 28 años, pero debería haber algún interés comercial por parte de los equipos que buscan ayuda de WR, incluido el gigantes de nueva york, patriotas de nueva inglaterra, y Acereros de Pittsburgh. Apareciendo en seis juegos esta temporada, Meyers atrapó 29 pases para 329 yardas y cero touchdowns.

Valor comercial proyectado: selección de cuarta ronda de 2026 + consideraciones en efectivo

1. Maxx Crosby, DE

Si hay alguien que los fanáticos de los Raiders odiarían ver irse, es Max Crosby. Ha encarnado lo que significa ser un Raider y es uno de los mejores cazamariscales de la liga. Pero Las Vegas está desperdiciando su potencial, y podría ser mejor para el equipo recuperar un enorme capital de draft para un jugador que merece algo mejor.

Según Trey Wingo, el vaqueros de dallas Ya he preguntado sobre la disponibilidad del cazamariscales superestrella de 28 años, y es probable que más equipos también se registren. En siete juegos para los Raiders esta temporada, Crosby anotó 28 tacleadas en total, cuatro capturas, un balón suelto forzado y una intercepción.

Valor comercial proyectado: selección de primera ronda de 2026, selección de primera ronda de 2027, selección de quinta ronda de 2026