Evaluación de Kluivert sobre el debut de Miliano Jonathans en el equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertInmediatamente se enamora del rendimiento Miliano Jonathans En su partido de debut. El jugador de 21 años parecía confiado cuando Garuda extendió el chino Taipei 6-0 en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Miliano se ha convertido oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI) esta semana. Sin esperar mucho tiempo, el ex Vitesse Arnhem recibió la oportunidad de inmediato por Kluivert de demostrar su habilidad con el equipo de Garuda.

Al entrar en el minuto 70 reemplazando a Beckham Putra Nugraha, Miliano solo necesitaba unos 20 minutos para dejar una impresión positiva. El joven de DePok, West Java, penetra repetidamente en el cuadro de penalización de Taipei chino y crea una oportunidad de oro, a pesar de que la ejecución no es óptima.

«Ha pasado mucho tiempo que quiero llamar a Miliano. Porque creo que es un jugador que realmente puede marcar la diferencia. Ahora puedes ver la calidad», dijo Kluivert en una conferencia de prensa.

«No solo Miliano, sino todos los jugadores Equipo nacional indonesio También haz muy buenos trabajos «, continuó.

Las estadísticas de campo registraron a Miliano para producir dos tiros, 11 cebos exitosos, un dribel con éxito, y ganó un duelo aéreo. Una nota bastante impresionante para un breve debut.

«Cuando Miliano entró, hizo un buen trabajo. También quería apreciar a otros jugadores que jugaron en este partido», agregó Kluivert.

El equipo nacional indonesio regresará al estadio GBT, Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025, frente al Líbano. Miliano también tuvo la oportunidad de continuar su dulce debut con rojo y blanco.