Evacuación del equipo SAR de dos sobrevivientes de las ruinas de Musala Ponpes colapsada en Sidoarjo

SidoarjoVIVA – Agencia Nacional SAR (Basarnas) movilizar al equipo del equipo SAR entrenado desde Yakarta para maximizar la evacuación Santri que fue golpeado por las ruinas del edificio de la cabaña Pesantreno Al-Khoziny en Sidoarjo Regency, East Java, lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Se derrumbó desde 2020, los estudiantes en los grados 2 y 4 SDN Sitanggal 06 Brebes estudiaron en la biblioteca y UKS



«Esta noche maximizamos las operaciones SAR enviando la sede del Grupo de Equipo Especial de Basarnas/BSG, y el rescatador de Semarang y Yogyakarta», dijo el lunes por la noche las operaciones adjuntas y preparación de Basarnas, Edy Prakoso.

Explicó que el equipo era un personal adicional después de esta tarde, la oficina de Surabaya SAR había movilizado hasta 13 personal para el Pesantren colapsado Eso.

«Consistieron en dos equipos. Los resultados de la evaluación encontraron que había signos de dos sobrevivientes bajo las ruinas», dijo

Leer también: Los hombres virales en los uniformes de Korpri sospechan que ASN fuma en lugares públicos, ciudadanos: ¡hay mujeres y niños embarazadas!



Basarnas confirmó que la ubicación actual se había desplegado equipos adicionales para acelerar la apertura de acceso a la ubicación de la víctima.

Esto se considera que se hace porque, según él, hasta esta noche, los oficiales de SAR todavía están tratando de evacuar a los estudiantes que fueron atropellados por ruinas mientras realizaban oraciones en el piso inferior.

Leer también: Santri Film Festival 2025, vino G Bastian: El cine puede ser un medio educativo



«El número exacto de víctimas no se puede determinar, pero el proceso de evacuación aún está en curso además de Basarnas, también hay funcionarios locales y otros elementos de potencial SAR», dijo.

Según los informes recibidos de la oficina SAR de Surabaya, se dijo que este incidente ocurrió durante el lanzamiento en el cuarto piso del internado el lunes por la mañana, luego se sospechaba que la base del edificio no era fuerte para que la estructura del cuarto piso se derrumbara a la planta baja.

Basarnas instó a la comunidad circundante a no acercarse a las ruinas para que el proceso de evacuación pueda tener lugar de manera rápida y segura.