Eva Pilgrim tiene como objetivo empujar ‘Inside Edition’ en informes en el suelo

Eva Pilgrim quiere ayudar «Edición interna«Saca un poco más en el mundo.

El ex corresponsal de ABC News y co-presentador de «GMA3»quien comienza el lunes como el cuarto anfitrión en las tres décadas de más de tres décadas de Newsmagazine en el aire, quiere usar la experiencia en el campo que desarrolló en la Unidad de Noticias de Disney, así como en las noticias locales para asegurarse de que «Inside» se apodere de la nación y se reuniera con las personas involucradas en sus historias.

«Viajé por el mundo e hice múltiples ciclos en elecciones presidenciales y muchas tragedias climáticas», dice Pilgrim durante una entrevista reciente. «Estar en el campo de esa manera, ves a las personas para quienes realmente son».

«Inside Edition» cuenta con Pilgrim para mantener a los espectadores actuales a bordo incluso cuando el programa pasa de su anfitriona de larga data, Deborah Norville, y trabaja para atraer a los nuevos fanáticos a sus pantallas. «Definitivamente se conecta con nuestro espectador actual, y creo que su atractivo es tal que se sentirá atraído por una nueva generación de espectadores», dice Charles Lachman, el productor ejecutivo de la serie, que ha estado con el espectáculo respaldado por CBS en diversos capacidades desde 1989. Detrás de la escena, dice el show, el show de 17.3 millones de personas de 17 millones de personas en YouTube, que puede marry con su audiencia regular.

«Los jóvenes irán a sus padres y le dirán: ‘Hola mamá, hay un programa llamado’ Inside Edition ‘, ¿lo has visto?», Dice Lachman.

La clave para ganar a los espectadores más jóvenes «son videos vívidos y narraciones únicas, que muestran las historias que realmente no ves en ningún otro lugar», agrega. Ahora Pilgrim está listo para salir del estudio y hacer entrevistas más directas de las asignaturas de la historia.

Ella dice que viene por esa habilidad naturalmente. Una autodenominada «mocoso del ejército», Pilgrim aprendió mientras se movía de un lugar a otro que «nunca conoces a un extraño», lo que ayuda a «te sientes cómodo en situaciones incómodas», dice ella. «Cuando era niño, definitivamente ayudó. Tenía una curiosidad sobre diferentes lugares, y eso realmente me atrajo trabajar como periodista. Ves matices, las diferencias entre diferentes lugares a pesar de que son muy similares».

Los productores se tomaron un tiempo para encontrar el sucesor de Norville. Lachman dice, por lo que el programa se preparó cuando anunció su decisión el 30 de abril. En lugar de apresurarse a asegurar un nuevo nombre rápidamente, los productores sintieron que podrían ser deliberados, y se basó en gran medida en Mary Calvi, el antiguo corresponsal de WCBS que también es un fin de semana y el anfitrión de llenado de «Inside» para dar una cara familiar.

«Mary acaba de hacer un gran trabajo al mantener los números», dice el productor. «Hemos visto cero deslizamiento en nuestra audiencia desde mayo».

Pilgrim heredará un programa que ha mantenido a una audiencia regular incluso mientras evoluciona. Cuando debutó en 1989, «Inside Edition» bruñió historias de investigación e incluso fue presentada inicialmente por David Frost. Cuando las calificaciones no se manifestaron, los productores adoptaron un enfoque más sensacionalista. Con Bill O’Reilly a bordo, «Inside Edition» luchó por primicias con conceptos similares de Newsmagazine como «Copia caliente» y «un asunto actual». «Inside» fue capaz de ajustarse y encajar en historias de interés más humano y los principales titulares a medida que maduró, y Norville lo llevó durante tres décadas.

Norville deja «zapatos increíblemente grandes para llenar, y quiero hacer lo correcto por ella y el personal», dice Pilgrim.

Y mientras hace el trabajo, tiene la intención de vigilar formas de expandir la narración de historias del programa. Tal vez hay un elemento cortado por tiempo lineal que puede ser destacado en YouTube «Si llegas a Costco y compras un gran pollo asado, muchas veces solo estás comiendo las baquetas», dice ella. «Realmente cortemos todo el pollo y descubramos cómo funciona. No dejes cosas buenas sentadas allí».