Eva Longoria en conversaciones para unirse a George Clooney en la película ‘Call My Agent’

El esperado spin-off del exitoso programa francés “Llame a mi agente” seguramente tendrá un sabor glamoroso.

Después George ClooneyOMS dio la noticia mientras promocionaba “Jay Kelly” durante el fin de semana tendrá un cameo en el netflix película original, Variedad ha aprendido que Eva Longoria está en conversaciones para aparecer en la película que Mediador está produciendo.

Netflix se negó a comentar sobre el casting de Longoria, pero confirmó a Clooney junto a una serie de actores franceses populares, incluidos Laetitia Casta (“Consent”), Vincent Macaigne (“Irma Vep”) y Laurent Lafitte (“El conde de Montecristo”).

La película, titulada simplemente “Call My Agent (La película)”, también traerá de vuelta al querido elenco de la serie ganadora del premio Emmy internacional, que incluye a Camille Cottin como la intrépida y absolutamente divertida agente de talentos Andréa Martel, así como a Laure Calamy, Grégory Montel, Thibault de Montalembert, Nicolas Maury, Fanny Sidney, Liliane Rovère, Ophélia Kolb y Ana Marivin.

La serie terminó en 2020 con un giro argumental agridulce después de cuatro temporadas, cuando Andréa se retiró de la industria para dedicarse a la vida familiar, lamentando el destino de ASK, la agencia de talentos que no pudo salvar.

La película, escrita por la creadora, escritora y showrunner de la serie, Fanny Herrero, continúa cinco años después y ve a Andréa nuevamente en el negocio, pero esta vez detrás de la cámara, como una directora emergente. Pero todavía hay algo de drama involucrado, al estilo típico de Andrea. «Cuando pierde a su actor principal pocos días antes de que comience el rodaje, tiene que reunir a su antiguo equipo, generando viejas amistades y rivalidades», dice la sinopsis.

La mayoría del elenco francés de “Call My Agent” se abrió paso gracias a sus actuaciones en el programa y vio despegar sus carreras. Cottin, por ejemplo, se ha convertido en uno de los actores más conocidos de Francia y ha trabajado con cineastas internacionales como Michael Mann (“Allied”), Ridley Scott (“House of Gucci”), Tom McCarthy (“Stillwater”) y la showrunner Phoebe Waller-Bridge (“Killing Eve”). Calamy, por su parte, ganó un Premio César por su papel en “Antoinette dans les Cévennes” en 2020 y desde entonces ha sido nominada dos veces en la categoría de mejor actriz, en 2022 y 2023.

“Call My Agent” también se ha convertido en un fenómeno cultural, provocando remakes locales en varios países con los mejores talentos, incluido el Reino Unido, España, Italia, AlemaniaCorea del Sur, Indonesia, Oriente Medio, Filipinas, Malasia y Polonia.

La película está producida por Mon Voisin Productions, propiedad de Mediawan, y Mother Production, con la participación de la emisora ​​francesa France Télévisions. Este último inicialmente codesarrolló y encargó la serie en 2015, antes de que Netflix la abordara.