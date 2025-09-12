Eurovision boicott se avecina mientras cinco naciones se oponen a la entrada de Israel

Eurovision 2026 enfrenta su mayor tormenta política en décadas, ya que un número creciente de emisores amenazan con retirarse si Israel se le permite competir.

IrlandaEl rté fue el primero en declarar que no participaría, citando la «pérdida continua y terrible de vidas en Gaza», el asesinato de periodistas y restricciones en el acceso a los medios. El Países Bajos«Avrotros siguió el viernes, declarando la participación» no será posible mientras Israel sea admitido por el EBU [European Broadcasting Union]»Argumentando que los valores de la emisora ​​son incompatibles con la conducta de Israel.

RTVSLO de Eslovenia también ha informado a la EBU que no participará en circunstancias actuales, mientras que el ministro de cultura de España, Ernest Urtasun, ha pedido que RTVE retire si Israel está incluido. El Rúv de Islandia ha señalado que su participación es «incierta» en espera de una decisión de diciembre de la Asamblea General de EBU.

El enfrentamiento se produce cuando el EBU enfrenta una presión creciente para equilibrar sus reglas de membresía, lo que da derecho a todos los miembros activos a competir, con llamadas de los locutores para mantener principios sobre los derechos humanos y la libertad de prensa. Ya se ha llevado una fecha límite para las confirmaciones de participación final a diciembre.

Si múltiples emisoras se retiran, el concurso, conocido como el programa de entretenimiento más visto de Europa, podría disminuir significativamente tanto cultural como comercialmente. La edición 2026 está programada para el próximo mayo en Viena, Austria.

Eurovisión ha resistido los puntos de inflamación políticos antes, desde la exclusión de Rusia después de la invasión de Ucrania en 2022 hasta la oferta de anfitrión de Kiev en 2017, pero el enfrentamiento actual amenaza con astillarse el concurso desde adentro, enfrentando a los emisores de miembros entre sí de una manera no vista en la historia moderna del programa.

Desde que estalló la última guerra en Gaza después de los ataques del 7 de octubre de 2013, Israel ha competido en dos concursos de Eurovisión, ambos en un contexto de protesta. En Malmo en 2014, miles se reunieron en la ciudad sueca en protesta por la participación de Israel, mientras que en Basilea a principios de este año, los manifestantes intentaron apresurarse al escenario para interrumpir la actuación del cantante israelí Yuval Raphael.