Berlín, VIVA – Acción de boicot contra la implementación copa del mundo De Estados Unidos de América podría considerarse la medida de protesta más extrema contra el reclamo de poder de Washington Tierra Verdedijo un político alemán.

«Boicotear el torneo debería considerarse sólo como un último paso para sensibilizar al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia», afirmó el viernes Jurgen Hardt, portavoz de política exterior del partido democristiano alemán CDU/CSU.

Según cita el periódico Bild, el portavoz del partido destacó la actitud de Trump, que ha demostrado lo importante que es para él el Mundial.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

El informe de los medios jordanos Roya News del 10 de enero dijo que casi 17.000 aficionados al fútbol habían cancelado sus entradas para la Copa del Mundo tras los llamamientos a un boicot para protestar por la política estadounidense.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, el primero que contará con 48 equipos participantes, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Mientras tanto, Estados Unidos será el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que Groenlandia debería convertirse en territorio estadounidense debido a su posición estratégica para la seguridad nacional y con el pretexto de defender el «mundo libre» de China y Rusia.

Las autoridades danesas y groenlandesas enfatizaron que Estados Unidos no debería anexar Groenlandia y pidieron a Estados Unidos que respete su integridad territorial.

Groenlandia fue una colonia danesa hasta 1953, y la región recibió una amplia autonomía en 2009 que incluye la autoridad para gobernar y determinar la política interna de forma independiente. (Hormiga)