‘Eureka Day’ es una delicia cómica en Pasadena Playhouse; Revisar

Es «Día de Eureka«, Una comedia ganadora de Tony ahora en los tableros en el Pasadena Playhouse¿Tan divertido como es porque el guión se siente muy desgarrado de los titulares de hoy? ¿O obtiene sus risas a pesar de esa actualidad apremiante? Después de todo, no muchas personas se están riendo en este momento sobre las batallas sobre las vacunas infantiles, que es el tema de los argumentos seriocómicos que estallan entre un grupo de padres en el guión de Jonathan Spector. Pero el hecho de que la obra ahora se presente como una pieza de época, ambientada a fines de la década de 2010, cuando se produjo por primera vez, nos pone en una eliminación lo suficiente de la locura actual para decepcionar a nuestros guardias y Gfffaw. Si el clima aún no te ha inmunizado contra ese tipo de cosas.

El escenario principal es un aula en una escuela privada progresiva en Berkeley, que se desarrolla casi por completo en una serie de reuniones de la junta donde los desacuerdos sobre cómo manejar un brote de paperas exponen las grietas profundas y finalmente enojadas entre los padres, dentro y fuera de la junta. Lo primero que debe saber es que, en oposición a cómo podríamos estar recibiendo noticias sobre guerras de vacunas en este momento, esto no es algo correcto. Todos los padres de la Escuela Día de Eureka son liberales en buena reputación, al igual que una línea de base, y la obra sirve como un recordatorio de que los anti-vaxxers virulentos también se han encontrado a la izquierda, incluso si no escuchamos mucho de esas voces en este momento. Sin embargo, seguramente escuchamos mucho de ellos en el «Día de Eureka», y la comedia proviene de la rapidez con que una comunidad de izquierda y amante de la paz puede convertirse en un escuadrón circular de fusilamiento, dado el gatillo correcto.

Las actuaciones fuertes se extienden igualmente entre los cinco actores en el escenario. (Técnicamente, hay seis, pero revelar la naturaleza del cameo adicional involucraría a un spoiler menor). El hombre aparentemente a cargo de la junta es un tipo algo pasivo-agresivo llamado Don, interpretado por Rick Harmon, que se ve y suena un poco como Bill Lumbergh de «Office Space», si tuviera algo más cercano a un buen corazón. Don quiere asegurarse de que todos sean tratados por igual, a extremos casi dolorosos, pero es inevitablemente el tipo que es más probable que pise otras opiniones. Cualquiera que haya estado en una reunión de negocios en medio de una controversia puede reconocerlo como el tipo de líder que responde a algo que podría ser una amenaza existencial sacando una pluma de marcado y sugerencias invitadas para una lista de «pasos de acción». Es villano solo en la medida en que sus tópicos son un puro de tiempo.

Los tres personajes femeninos son una mentalidad más cortada, o al menos todos finalmente terminan allí, aunque es en diferentes puntos de los procedimientos que cada uno llega a la impaciencia máxima, y ​​por razones bastante diferentes. La marca de fuego más clara del grupo es Suzanne (Mia Barron), cuya cortesía cortesía eventualmente dará paso a la ira una vez que sus puntos de vista sean desafiadas. Carina (Cherise Boothe), una recién llegada lésbica negra a la escuela y a la junta, y el sustituto de la audiencia para quedar atrapado sobre cómo funcionan las cosas allí, es el personaje más fundamentado, con la voluntad de dar un paso atrás y dejar que los jugadores más experimentados lideren que se verán desafiados cuando las cosas comiencen a espiral. Puede que no sea un accidente que Meiko (Camille Chen) tenga «manlo» en su nombre, lo que presagia que su eventual erupción bajo presión puede ser la más explosiva de todas. Lo que sabemos mejor de ella al principio es que está teniendo una aventura con el segundo personaje masculino, Eli (Nate Corddry), aunque puede no contar tan ilícito como este gurú tecnológico ultra placentero puede experimentar, en su matrimonio abierto con una pareja invisible … tal vez.

En la primera escena, cualquier grupo de disputas entre este grupo en su mayoría lo suficientemente armonioso se produce sobre elementos de agenda tan intrascendentes como si agregar identidades como «adoptada transracial» específica a una lista de autodescriptores en la lista desplegable de la escuela. Ese es un ejemplo de cuán descarado puede ser la misería en el «Día de Eureka», de todos modos, ya que en sus golpes más amplios, el programa es una sátira del liberalismo, pero inherentemente cariñosa. Los conservadores podrían llegar al espectáculo y salir de las costillas que se reparte con el ala más delicada del progresismo, aunque en algún momento sabrían que esto se ha escrito como una pelea más intraamiliada que poseer las Libs.

La idea de que las luchas internas están en la familia se ponen a prueba cuando se produce el brote de paperas antes mencionada, y la escuela debe cerrarse, con el debate sobre si se establecerá un mandato de vacunas antes de que reabrieran las aulas. Esto lleva a una escena de «ayuntamiento» de mediados de juego en la que la junta establece un foro en línea para que todos los padres de la escuela evalúen sus opiniones, lo que resulta ser una idea horrible que no se puede hacer que cualquiera que nunca haya visto una guerra abierta estalle en un foro de Internet antes.

Hay una escena que se desarrolla como algo realmente único en el teatro cómico. Al menos puedo decir que nunca recuerdo que la risa se haya vuelto tan fuerte en los límites de un espacio de 800 asientos como lo que ocurre con una casa llena en la casa de juegos de Pasadena durante esta secuencia. La parte divertida, por así decirlo, es que gran parte de eso se debe a lo que los miembros del reparto están haciendo en el escenario. No es un poco para ellos, pero básicamente están jugando hombres y mujeres heterosexuales en la pantalla superior, donde vemos un pergamino de los mensajes cada vez más hostiles que los padres que asisten a la reunión virtual están enviando la junta y entre ellos. En algunos puntos, la risa se vuelve tan fuerte que ni siquiera se puede escuchar lo que el elenco está diciendo en el escenario, y esperas que sea lo suficientemente intrascendente como para que no lo necesite, porque los Yuks provienen de los padres fuera del escenario que, uno a la vez, se están volviendo completamente nuclear en el chat. Finalmente, el tablero tendrá el buen sentido de cerrar su computadora portátil host, pero no antes de unos 10 minutos malvados en los que absolutamente nadie retrocede del teclado.

«Eureka Day» nunca va a encabezar esa secuencia extendida de mediados de juego por hilaridad, por lo que afortunadamente no lo intenta. Pero una caída inevitable en las escenas finales en algo conmovedor no deja que la comedia se escape por completo. Los personajes entran en el escenario y fuera del escenario durante estos apagones, y el que está poniendo la mayor resistencia a un mandato de vacuna le da a un monólogo convincente que explica por qué terminó allí, en el que puedes sentir el dramaturgo Spector haciendo su propio deber humanista al recordar a la audiencia que incluso los adversarios de lo que consideramos lo que tiene la razón. su razones, tan a menudo como no.

Pero el mazo está apilado, por lo que si eres un anti-vaxxer, no vengas al «Día de Eureka» imaginando que las cartas serán repartidas por igual. En todo caso, Spector lo reúne un poco más contra la fuerza anti-inmunización de la obra de la obra de lo que necesita, también parece convertirla en un ataque casual, aunque accidental, racista, uno más contra ella de lo que realmente es necesario. Así como se vuelve demasiado claro en lo que vamos a hacer pensar en Suzanne, no está lo suficientemente claro lo que hagamos a Eli, el magnate tecnológico que sirve a un propósito como una máquina Deus ex al final, o su socio romántico, Meiko. No es un placer ver que el bajo fuego lento de Chen finalmente se hunda, pero una vez que se enoja, realmente enojada, se retira a los márgenes para las escenas finales, haciéndote desear merecer un clímax real, o al menos anticlimax, por su cuenta.

Dejando a un lado esas objeciones, es difícil exagerar en qué buen momento lo habrás instalado con este espléndido elenco, bajo la dirección de Teddy Bergman. El diálogo de Spector es tan agudo que puede encontrarse haciendo una nota inmediata para ver cualquier cosa y todo de él que aparecerá en el calendario del teatro. Ha escrito el tipo de obra donde, cuando la última escena en la acción (sin intermedio) resulta ser mucho más corta que las que lo han precedido, puede dejar escapar un suspiro de decepción, que todo el asunto no va a continuar un poco más. (Ciertamente se preguntará cómo terminó la versión original de la obra que se ejecutó a fines de 2010; esta versión tiene un frase perfecta que no se pudo escribir pre-pandemia, y eso es todo lo que regalaremos al respecto).

Sobre todo, si está incluso cerca del final progresivo del espectro, el «Día de Eureka» es notable por cuánto al menos considera a sus personajes como almas aparentemente decentes, cualquiera que sea una excavación en sus falacias, autodelusiones y afán de hacer ciertas líneas a cualquier costo. Pasar tiempo con un conjunto de alteros que discuten y se descomponen, pero en última instancia decir bienEn cierto nivel, cuenta como una especie de bálsamo en un entorno en el que podemos creer en nuestros conciudadanos y líderes que tal vez muchos de ellos simplemente no lo hacen. Con la combinación de bromas malvadas y la buena voluntad de la buena voluntad que el «Día de Eureka» tiene para ofrecer, estaría bien aconsejado para tomar el tiro.