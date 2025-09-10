Eunice Kim fuera como director de productos de Netflix

Eunice Kim, NetflixEl Director de Producto, está dejando al gigante de la transmisión.

Las razones detrás de la salida de Kim después de casi cinco años en Netflix no estaban claras de inmediato. Después de unirse a Netflix en enero de 2021 para liderar el equipo de innovación de productos de consumo, Fue nombrada directora de productos en octubre de 2023. Antes de Netflix, pasó 10 años en roles de liderazgo de productos en Google Play y YouTube, donde fue directora de gestión de productos. Anteriormente en su carrera, también trabajó en PepsiCo y Adobe Systems.

Greg Peters, el co-CEO de Netflix, quien anteriormente se desempeñó como director de productos de la compañía, dijo en un comunicado: «Estoy increíblemente agradecido por el liderazgo y la asociación de Eunice durante un momento fundamental para nuestro negocio. En los últimos cinco años, Eunice ha hecho muchas contribuciones significativas a Netflix, la mayoría recientemente lanzando nuestra nueva experiencia. éxito.»

En una declaración proporcionada por Netflix, Kim dijo: «Estoy agradecido por la oportunidad de haber trabajado con un equipo tan talentoso en Netflix. En los últimos cinco años, crecimos el negocio de 200 millones a más de 300 millones construido, y estoy emocionado de ver qué sigue para la compañía «.

La salida de Kim de Netflix fue reportado Anteriormente por Bloomberg.