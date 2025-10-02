Eugenio Derbez Planificación del primer debut en director en inglés

Eugenio DerbezEl multihifenato mexicano y el presidente-co-fundador de 3pas Studios encabezaron no uno sino tres eventos en las Iberseries & Platino Industria en Madrid, lo que subraya el impacto de su trabajo en el escenario global.

En su discurso de apertura el jueves, reflexionó sobre sus tres décadas en The Biz, cómo irrumpió en Hollywood con su característica de debut como director «Sin instrucciones incluidas», y cómo su compañía planea navegar por los hábitos de visualización de rápido cambio.

Con su compañero Ben Odell en 3pas Studios, ahora están girando para trabajar con nuevos formatos digitales para mantener las luces encendidas, pero también planean seguir haciendo características y series, dijo. Variedad.

Ahora está mirando dos posibles proyectos para dirigir en inglés. «Estoy gravitando para hacer un drama; uno realmente no puede separar la comedia del drama», dijo.

Después de «Instrucciones no incluidas», recientemente dirigió el piloto y el episodio final de la serie internacional nominada al Emmy de 3PAS «They Come In Night» («Y Llegaron de Noche»), un gran éxito en la plataforma de transmisión de TelevisaUnivision, Vix.

En su discurso de apertura, relató cómo aprendió de la manera difícil de que su marca de humor no viajaba mucho más allá de las fronteras de México.

«Ahora con las plataformas de transmisión, que se distribuyen en todo el mundo, uno necesita hacer espectáculos con un atractivo universal más amplio», dijo. Pero las historias locales aún podrían funcionar mientras resonara emocionalmente, dijo, citando éxitos como «juego de calamares», «romaníes» y «parásito».

Navegar por el negocio en Hollywood significaba reinventarse para evitar ser encajonado en roles cómicos. Al comenzar su propia compañía de producción, pudo hacer «Radical«Que fue archivado durante 10 años hasta»Coda«Donde tenía un papel de apoyo fundamental, ganó un Oscar de la Mejor Película y abrió puertas para roles más dramáticos.

«La comedia puede ser más difícil de hacer, pero no son apreciados», dijo, citando cómics como Robin Williams, que tuvo que recurrir al drama para obtener algún reconocimiento de Oscar.

Solo comencé a obtener más respeto después de hacer «radical», que sigue siendo el drama más taquillero en México «, señaló.

Reflexionando sobre el advenimiento de AI, lo ve como una espada de doble filo. «Podría ayudar a que el uso de VFX costoso sea mucho más fácil, pero estos programas no tendrán el alma de los humanos hechos por los humanos», dijo.

Una dramática serie producida por 3pas que presentó en iberseries ahora está actualmente en el puesto, «El Juicio» (traducido aproximadamente a «The Trial»). Es probable que comience a transmitir Video principal al año que viene. En él, está protagonizada por el «Money Heist», Pedro Alonso, en la serie de ocho episodios basada en un caso de abuso sexual de la vida real, descubierto por el periodista de investigación Leon Krauze.

También presentó la temporada 5 de «Derbez Family Vacation» (de Viaje con los Derbez «), que dijo que no será la última.» La temporada 1 casi rompió a nuestra familia «, dijo. Variedad, «No sabíamos cómo navegar por el formato, pero ahora hemos establecido límites, y ha funcionado muy bien».