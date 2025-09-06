Eugene Levy, Martin corto en ‘Godspell’ doc ‘tenías que estar allí’

¿Sería la misma comedia sin la producción de Toronto de 1972 de «Godspell»

Muchos de los artistas que convirtieron «SCTV» y «Saturday Night Live» en fenómenos culturales en los años 70 y 80 y luego prepararon comedias de situación ganadoras de Emmy como «Solo asesinatos en el edificio» y «Schitt’s Creek», comenzó a hacer una versión musical del libro de Matthew en el Royal Alexandra Theatre. La lista de actores interpretando a Jesús y sus discípulos incluye Martin corto, Eugene LevyGilda Radner, Victor Garber, Andrea Martin y Dave Thomas, además del director musical Paul Shaffer, todos los cuales tendrían carreras de renombre en el escenario y la pantalla. El programa y su legado son el tema de «Tuviste que estar allí: cómo el Toronto Godspell encendió la revolución de la comedia, difundió el amor y el mono, y creó una comunidad que cambió el mundo (de una manera canadiense)», un nuevo documental que se estrenó, con bastante opción, en el Festival de Cine de Toronto.

Todos los miembros sobrevivientes del elenco, muchos de los cuales siguen siendo amigos y colaboradores estaban felices de recordar «Godspell», pero Nick Davis, director de la película, enfrentó otro problema. Apenas hubo imágenes sobrevivientes del espectáculo, a excepción de una grabación de audio primitiva realizada por Short. Pero el cineasta dice que la falta de material de archivo mejoró el producto terminado, que se basa en esas cintas, entrevistas con los actores y las representaciones animadas de sus recuerdos.

«Alimenta el mito», dice Davis. «Si tuviéramos imágenes de Loch Ness Monster, no sería el monstruo del lago Ness».

Antes del estreno de Toronto de la película, dos de las figuras que hicieron que «Godspell» tan mítico, Martin Short y Eugene Levy, se sentaron con Variedad Para hablar sobre su historia de origen y el impacto que tuvo la carrera de 14 meses del musical en la configuración de cinco décadas de historia de la comedia.

¿Qué pensaste cuando Nick Davis te acercó a ti sobre hacer un documental sobre tu producción de «Godspell» de 1972?

Eugene Levy: Bueno, lo primero que pensé fue que no había muchas imágenes que se filmaron en 1972. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto?

Martin Short: Pensé lo mismo, no hay imágenes. Entendí que era una historia fascinante. A través de los años, cuando le conté a la gente sobre «Godspell» Toronto, y todas esas personas que estaban en él, como Paul Shaffer y Gilda y Andrea, siempre les fascinó. Y la gente siempre estaba fascinada por esa época en Toronto, donde todas estas personas estaban esperando para ser encontradas, como John Candy y Danny Aykroyd.

Hubo una grabación de audio que estaba hecha de una actuación. ¿Por qué grabaste el programa Marty?

Corto: ¿Por qué lo hice? ¿Por qué estoy en el negocio del espectáculo? Quiero decir, yo era ese niño que solía grabar álbumes imaginarios. Me quedé con pegado todo. Grabé a mis hermanos y yo haciendo fragmentos o mi hermano tocando el piano y mi hermana cantando.

Exacción: Marty pegó a la gente debajo de la mesa de la cena de Navidad. Grabó toda su vida.

Cuando estabas haciendo este musical, ¿sintiste que estabas haciendo algo realmente especial? ¿Parecía mítico?

Exacción: No, lo mejor de «Godspell» fue que fue el primer trabajo profesional que todos tuvimos. Realmente no podríamos creer que lo tengamos. Marcó el comienzo de nuestras carreras y nuestras vidas en el mundo del espectáculo. Este documental es ciertamente emocionante para nosotros, porque es como una película narrada de nuestros comienzos. Nos hicimos amigos con gente muy talentosa y encantadora, y ese mismo grupo de amigos, 50 años extraños después, siguen siendo el mismo grupo de amigos. Fue un momento mágico. Quiero decir, hemos pasado años contando historias de «Godspell» cada vez que estamos juntos.

Corto: No podíamos creer que no teníamos que hacer la tarea o estudiar para un examen. Nos pagaban. Estábamos teniendo un motín. El espectáculo fue fabuloso. Fue algo que rara vez sucede en el negocio del espectáculo. «Schitt’s Creek» es un ejemplo de ello, donde se alinean todas las estrellas, y es un jonrón real. Eres bueno en eso. El programa es genial. Las personas con las que estás trabajando son geniales. Te encanta ir a trabajar. Y luego íbamos al piloto y discutíamos lo que había sucedido esa noche en el escenario y bebemos cerveza. Pero no había una perspectiva sobre ello. Nadie estaba sentado y decía: «Dios mío, somos históricos», ¿sabes? Mientras hablamos en el documental, más tarde, Gilda y yo llamamos a Paul cuando se mudó a Nueva York, y él dijo: «Creo que ustedes son tan buenos como cualquiera aquí». No le creyamos.

Exacción: El espectáculo en sí fue un poco mágico, porque literalmente cada actuación obtuvo una ovación de pie. Y se hizo tan popular que nos convertimos en celebridades locales porque nuestros nombres siempre aparecían en el periódico.

Había tantos grandes comediantes que salieron de Toronto en la década de 1970. ¿Qué tenía la ciudad y su escena que ayudó a lanzar tantas carreras?

Exacción: Toronto fue un semillero para el teatro a principios de los años 70. Había muchas producciones locales. Creo que la primera vez que conocí o me encontré con John Candy estaba en un espectáculo llamado «The Stag King». Fuimos a una noche de «Godspell», y John realmente se destacó cuando este niño allí tiene algo de carisma. Estaba sucediendo muchas cosas. Pero no creo que lo veamos como el París de los años 20 o algo así. Había trabajo disponible y mucho talento flotando.

¿Hubo cosas sobre esa experiencia de hacer «Godspell» que te dieron forma como artistas?

Corto: Es la primera experiencia que tuve de hacer ocho shows por semana, semana tras semana después de la semana tras semana después de la semana. De inmediato, estás aprendiendo una especie de disciplina. Estás aprendiendo lo que debes hacer, lo que no puedes hacer si quieres poder aparecer todas las noches. Sobre todo, recuerdo que es muy divertido. Tengo todas estas cintas de nosotros saliendo juntos a las 2:30 de la mañana y ¿de qué estamos hablando? «Godspell». Cómo fue el espectáculo de esa noche y qué podemos hacer mañana para mejorar el próximo.

Exacción: Fue genial para las personas que recién comenzaban en sus carreras, porque la premisa de «Godspell» era que no querían artistas pulidos. Se suponía que era una especie de banda de trapo de, ya sabes, hippies y niños que eran solo, ya sabes, Poner un espectáculo.

Gilda Radner claramente impactó a todos los que trabajaban con ella o la vieron actuar. ¿Qué la hizo tan dinámica en el escenario?

Corto: Ella era solo una personalidad única. No creo que ninguno de nosotros haya conocido bastante a alguien como Gilda, que era tan divertido, suelto y excéntrico y simplemente original. Todo, desde su bolso hasta su cabello, era original y divertido, muy divertido. Y a ella le encantaba reír.

Exacción: No había forma en el mundo que Gilda pudiera bombardear en una escena, porque de alguna manera encontraría una manera simplemente siendo ella misma para salir de ella y la audiencia siempre la amaba.

Hay una gran escena al final del documental en la que todos los miembros del elenco sobrevivientes se reúnen en un departamento para recordar y cantar las canciones de «Godspell». ¿Cómo fue eso para filmar?

Corto: Fue fabuloso. Cuando llegamos allí, nos pusieron micrófonos, y rápidamente olvidamos que estaban sobre nosotros. Así que hubo una gran cantidad de conversación y comportamiento reales sin censura. Era el apartamento del nieto de Richard Rogers y el piano había pertenecido a Richard Rogers. Y el tipo que era dueño del apartamento, le dijo a Nick Davis: «Solo asegúrate de que nadie golpee el piano», y Paul dijo: «¿Me has escuchado jugar? Todo lo que hago es golpear el piano».

Parece poco probable que tanta gente en este elenco tenga carreras largas y distinguidas en el negocio más difícil del mundo. ¿Por qué crees que eso sucedió?

Corto: En el negocio del espectáculo, debes tener talento y tienes que tener resistencia. También necesitas tener suerte. Hace muchos años, vi al piloto de «amigos». Lo mostraron después de una grabación de «SNL», y yo estaba totalmente impresionado. Todos fueron geniales. Todos fueron elegidos perfectamente. Los personajes ya se dieron cuenta, y el guión era muy gracioso. Esas cosas rara vez suceden. Cuando «Second City» llegó a la ciudad, contrató a la mayor parte del elenco de «Godspell», y ese se convirtió en el nuevo vehículo caliente en el que estaría. Y estaba conectado a Chicago, así que si Lorne Michaels iba a lanzar un nuevo programa de variedades a las 11:30, vino y vio «Second City» en Toronto. El momento fue genial. Volviendo a la analogía de «amigos», si ese piloto no hubiera sido recogido, no sé si Jennifer [Aniston] o Matt [LeBlanc] O todos los demás habrían encontrado un gran escaparate para sus talentos.

Exacción: Como dijo Marty, tuvimos suerte. Si «Godspell» no viniera a Toronto, y «Second City» no se abrió en Toronto, quién sabe si todos habríamos terminado en el mundo del espectáculo.