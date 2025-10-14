ETLE no es sólo una aplicación de tecnología, sino una transformación de la aplicación de la ley orientada hacia la confianza pública.

Jacarta – Junto con la transformación hacia la era digital, la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) a través de Korlantas Polri continúa fortaleciendo las medidas de reforma en el ámbito de la aplicación de las leyes de tránsito.

Una de las innovaciones estratégicas que constituye un hito importante es la implementación. Aplicación de la ley de tráfico electrónico (CARNE) o emisión de billetes electrónicos, un sistema de aplicación de la ley basado en tecnología que marca un nuevo capítulo en transparencia y responsabilidad en la carretera.

Desde que fue operado oficialmente a nivel nacional el 23 de marzo de 2021 por el Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, acompañado por Jefe del Cuerpo de Tráfico La Policía Nacional en ese momento, Irjen Istiono, dijo que el sistema ETLE Nacional de Presisi era una prueba clara del compromiso de la Policía Nacional de proporcionar una aplicación de la ley más objetiva, moderna y libre de interacción directa entre agentes y infractores.

Esta transformación está en línea con la visión Digital del Cuerpo Nacional de Tráfico de la Policía, que se inició para construir un sistema de servicio de tráfico que sea eficiente, confiable y justo.

A través de sofisticadas cámaras instaladas en varios puntos estratégicos, ETLE es capaz de registrar varios tipos de infracciones de tránsito de forma automática. Luego, los datos de la infracción se procesan y se envían al centro de datos del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional antes de enviar una carta al propietario del vehículo confirmando la infracción.

Este proceso garantiza que todas las acciones legales se tomen basándose en pruebas visuales y fácticas, no en la subjetividad en el campo.

El inspector general de Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, enfatizó que la existencia de ETLE no es solo la aplicación de tecnología, sino una transformación de un enfoque legal orientado a la confianza pública y los servicios con integridad.

«ETLE es un símbolo del nuevo espíritu de la policía de tránsito que quiere generar confianza pública. A través de un sistema que sea transparente, preciso y basado en evidencia digital, queremos traer un verdadero sentido de justicia en las carreteras», dijo Agus.

Además de los ETLE estáticos que se instalan en puntos fijos, Korlantas Polri también está ampliando su innovación a través de ETLE móviles o portátiles, que permiten que la aplicación de la ley digital se lleve a cabo de manera flexible en el campo utilizando dispositivos portátiles.

Este sistema complementa el ecosistema de Digital Traffic Corps, junto con otros servicios como SIM Digital, registro de vehículos online e integración de datos de tráfico nacional.

Estos pasos demuestran el fuerte compromiso de Korlantas Polri con la construcción de una aplicación de la ley moderna y humana, así como con el fortalecimiento de la imagen de la Policía de Tránsito como protectores, protectores y servidores de la comunidad.