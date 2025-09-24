Etiquetas anónimas Rams Rams Front Office en el top 3

Desde la temporada 2012, Los Ángeles Ramas han dejado su huella en la oficina principal.

En 2014, la organización seleccionó a Aaron Donald, quien puede ser considerado uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos. El FO contrató a Sean McVay en 2017 para convertirse en entrenador en jefe y ha llevado al equipo a seis apariciones en postemporada y un Super Bowl. Los Rams se negociaron por quarterback Matthew Staffordquien ayudó a la organización a ganar el Super Bowl en la temporada 2021-22.

La única cara clave familiar durante ese tiempo para los Rams es el gerente general Les Snead, quien ha estado con el equipo desde 2012. Snead es el GM más ganador En la historia de la franquicia durante su mandato desde St. Louis a Los Ángeles.

El Athletic ha publicado su encuesta anónima anual que pide a los ejecutivos y entrenadores en jefe de la NFL que tengan la mejor oficina principal de la liga, y los Rams son encuestados más altos que la iteración del año pasado.

Los Rams de Los Ángeles tienen Top 3 Front Office

En el lanzamiento de 2024 de la encuesta atlética, los Rams de Los Ángeles fueron aclamados como la octava mejor oficina de la liga. Con el lanzamiento más reciente, la oficina principal de los Rams ahora está clasificada como la tercera mejor, terminando detrás del Ravens de Baltimore y el Filadelfia Eagles.

Los votos fueron de los votos del primer lugar a los votos del quinto lugar, con Los Ángeles recibiendo tres votos de primer lugar, cuatro votos de segundo lugar, tres 3º lugar, dos votos de segundo lugar y 5 de quinto lugar por parte de los encuestadores anónimos.

Esto es lo que algunos ejecutivos y entrenadores principales dijeron sobre la oficina principal de los Rams, a través del atlético:

«Son el modelo de pensamiento fuera de la caja», dijo un ejecutivo.

«Se mantienen por delante de donde las defensas están en tendencia», dijo un ejecutivo. «Están realmente buenos para estar por delante de otros equipos. Es un gran ejemplo de un entrenador y un GM en la misma página».

«(Snead) no tiene ego y solo le encanta evaluar a los jugadores», dijo un ejecutivo. «Han reclutado bien. Tenían el (‘F— ellos Mantra de Picks) durante un tiempo para obtener el mejor talento y ahora han cambiado e están redactando e infundiendo a su equipo con un montón de buenos jóvenes talentos. Sean tiene una cultura infernal allí, y él sabe lo que quiere».

Sean McVay en Rams GM

El entrenador en jefe Sean McVay ha mencionado su afinidad por Les Snead, ya que el dúo ha ayudado a los Rams de Los Ángeles a alcanzar grandes alturas en las últimas temporadas.

«De lo que estoy más orgulloso como cualquier cosa es que, en muchos casos, cuando tienes éxito, a veces puedes tener posiciones de liderazgo donde se convierte en una tensión y una tensión, y todo lo que hemos hecho es acercarte», dijo McVay.

«Y cuanto más trabajo con Les, más lo aprecio. Ámalo como amigo y realmente, no puedo imaginarme haciéndome con nadie más …»

Esta temporada baja, la oficina principal de los Rams firmó el receptor abierto Davante Adamscorredor extendido Kyren Williams y acordó una extensión de dos años con Stafford.

Bajo Snead y McVay, los Rams están establecidos durante los próximos años.