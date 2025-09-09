Etiopía lanza los temores de seguridad del agua de voz de Mega Nile Nile







Etiopía está listo para inaugurar la gran presa renacentista etíope a lo largo del Nilo Azul hoy. Se espera que produzca más de 5000 MW de electricidad, duplicando la producción actual de Etiopía, parte de la cual se exportará a los países vecinos. La presa, cuya construcción comenzó en 2011, ha planteado preocupaciones del vecino Egipto y Sudán sobre la posible reducción de los niveles de agua aguas abajo.

A pesar de la formación de un panel conjunto para discutir el intercambio del agua del Nilo Azul, las tensiones siguen siendo altas y algunas, como Egiptohan calificado el movimiento como un riesgo de seguridad, diciendo que podría conducir a la sequía aguas abajo. Etiopía insiste en que la presa beneficiará a sus más de 100 millones de personas y también a sus vecinos.

