Etiopía lanza los temores de seguridad del agua de voz de Mega Nile Nile



Etiopía lanza los temores de seguridad del agua de voz de Mega Nile Nile

Etiopía está listo para inaugurar la gran presa renacentista etíope a lo largo del Nilo Azul hoy. Se espera que produzca más de 5000 MW de electricidad, duplicando la producción actual de Etiopía, parte de la cual se exportará a los países vecinos. La presa, cuya construcción comenzó en 2011, ha planteado preocupaciones del vecino Egipto y Sudán sobre la posible reducción de los niveles de agua aguas abajo.

A pesar de la formación de un panel conjunto para discutir el intercambio del agua del Nilo Azul, las tensiones siguen siendo altas y algunas, como Egiptohan calificado el movimiento como un riesgo de seguridad, diciendo que podría conducir a la sequía aguas abajo. Etiopía insiste en que la presa beneficiará a sus más de 100 millones de personas y también a sus vecinos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí