‘Ética ai’ y una reorregada ‘en algún lugar sobre el arco iris’

Esfera Es prometedor llevar al público sobre el arco iris, por el camino de ladrillos amarillos y en un tipo de experiencia cinematográfica completamente nuevo. Es «el Mago de Oz«Como nunca antes lo has visto, no solo mejorado digitalmente, sino que se expandió para adaptarse a la pantalla de 160,000 pies cuadrada masiva del complejo de entretenimiento de Las Vegas.

«Está empujando el medio visual», dice Jane Rosenthal, una de las nuevas productores de la película. «Está presionando la exposición de espectáculos y conciertos de una manera singular, y es estimulante».

Y también es controvertido, al menos entre los cinéfilos, lo que provocó un debate feroz antes de su estreno del 28 de agosto sobre si debes maltratar con un clásico. Esto se debe a que este «Mago de Oz» agrega personajes a las escenas (¡no te vimos allí, tío Henry!) Y extiende las imágenes proyectadas en la pantalla para adaptarse a los expansiones de Sphere. El equipo detrás de la película peinó los archivos en la Academia y Warner Bros., mirando a través de listas de disparos, bocetos y cuadernos del original de 1939 que podría inspirar y dar forma a su trabajo.

«Algunas de las cosas que hicimos fueron simplemente orgánicas y auténticas para la intención del cineasta original», dice Jennifer Koester, presidenta y directora de operaciones de Sphere.

Pero también es cierto que nada de esto sería posible sin IA, un avance tecnológico que muchos en Hollywood preocupan a los empleos.

Rosenthal ha escuchado las críticas, pero ella argumenta que el uso de la IA en la narración de cuentos no es nada nuevo, comparándolo con CGI: «Cualquiera que esté hablando de esto no lo ha visto, por lo que tienes a los ciegos hablando con ciegos, y están molestos por Ai. Ai en la industria del cine se ha utilizado durante muchos años. Se ha usado en ‘Jurassic Park’ » Avatar », » Benjamin Button». «». «». «». «». «». «». «». «». «». «». «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.» «.». »

El equipo de la esfera dice que está utilizando «modelos éticos» que han sido entrenados en el metraje de «The Wizard of Oz», así como accesorios y diseños originales, todos con el permiso de los titulares de derechos.

También promete una experiencia sensorial completa, como las máquinas de viento gigante para dejar caer a la audiencia dentro de un tornado o un sonido de auge que rebota en los 167,000 altavoces de Sphere mientras Dorothy toca el corazón del Hombre de Holnía.

«La idea de ello es que no estás mirando pasivamente, te sientes activamente como si estuvieras en él», dice Carolyn Blackwood, directora de Sphere Studios.

El equipo de la esfera está emocionado de que el público escuche a Dorothy cantar «Over the Rainbow». «Terminamos volviendo a grabar con una orquesta, en el lote de MGM original, y en el escenario sonoro donde habían grabado la música original. Pudimos dividir las pistas. Ahora se puede escuchar su voz. Todavía es su voz, pero la escuchas pura», dice Rosenthal.

En última instancia, la esperanza es que presentar «The Wizard of Oz» en la pantalla más grande, más amplia y más vestida imaginable no solo deleite a los fanáticos; Presentará al público nuevo a la historia de una niña de Kansas que se dio cuenta de que no hay lugar como el hogar.

«Para las personas que no lo han visto antes, esto los volará totalmente», dice Koester.