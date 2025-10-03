Ethan Slater en Wicked For Good y New Songs de Ariana Grande

Ethan Slater está en la calma antes del «Malvado» tormenta.

Después de un mes de respiro, el Broadway El actor, que interpreta al munchkin boq en la adaptación de la pantalla, se está preparando para embarcarse en una gira publicitaria para «Wicked: For Good», la segunda mitad del éxito de taquilla de dos partes. Pero antes de salir a Londres, Japón y otros lugares remotos para promover la película que llega a los cines el 21 de noviembre, ha estado en la sala de ensayo para un proyecto teatral muy diferente.

Durante su tiempo fuera de la Tierra de Oz, ha estado trabajando en una nueva obra, «Marcel on the Train», sobre Marcel Marceau, que debutará en Broadway a principios de 2026. Además de coescribir el espectáculo, los protagoniza el famoso MIME, que, mucho antes de ser conocido por el mundo, se unió a la resistencia francesa y salvó a los niños judíos de las nazis por la contrabando de la misma to de seguridad.

«Me encanta el cine», dice Slater, un nominado a Tony para el musical «Spongebob Squarepants». «Pero mi primer amor fue el teatro, y espero poder hacer al menos una cosa en el escenario al año».

¿Cómo fue promover «malvado» y luego saber que tiene que volver a «Wicked: para bien» menos de un año después?

Es una experiencia única, y está sucediendo nuevamente tan rápido. Nunca en realidad terminó, porque entonces [the studio] lanzó la película en Peacock. Siempre hubo pequeñas explosiones.

¿Cómo pasas tu tiempo de inactividad?

He tenido la suerte de trabajar en varias cosas, como «Marcel en el tren». Y pude pasar muchos meses en Nueva York. Durante meses a la vez, estaba volando y solo pude estar en casa tres días a la semana.

Para el público que no ha visto «malvado» en el escenario, ¿qué estás emocionado de que descubran en la segunda película?

Cualquiera que conozca el programa de Broadway sabe que el primer y el segundo acto son muy diferentes. Hay tanta profundidad en el carácter de todos; Ese ha sido un verdadero privilegio sobre hacer dos películas. Egoístamente, estoy emocionado de que la gente vea qué sucede con Boq y Nessa. Tenemos que pasar más tiempo con ellos. Es emocionante ver cómo su relación florece y se come a sí misma.

¿Puedes burlarte de algo sobre el Dos nuevas canciones en la second película?

Esto es lo que voy a decir: las nuevas canciones en la segunda película son realmente buenas, y una de ellas es, como, mi canción favorita. [Composer] Stephen Schwartz es increíble. Es genial que tengamos dos canciones que fueron escritas con Cynthia [Erivo] y Ariana [Grande]Las voces en mente.

¿Qué recuerdas de tu audición?

Hice una autopista conmigo prerecordando las otras voces en la escena. Estaba jugando a Glinda y Nessarose. Y luego hice la escena conmigo mismo. Recuerdo haber estado como, «Bueno, eso es lo peor que he hecho». Y luego dos meses después, recibí una devolución de llamada con [director] Jon Chu en Zoom.

«Wicked» ha sido parte de tu vida durante años. ¿Cómo será envolverlo?

Ha sido un hermoso capítulo de mi vida. No creo que sienta que me estoy diciendo adiós; Un día me daré cuenta de que sucedió.

¿Cuál fue el primer espectáculo que viste en Broadway?

Era «42nd Street» o «malvado». Necesito hacer las matemáticas. Estaba asombrado. Es este acto de alambres. Siempre fui un niño que dijo: «Quiero estar allí».

¿Qué recuerdas de tu debut en Broadway en «Spongebob Squarepants»?

Fue intimidante y aterrador. Recuerdo que me conmovieron hasta las lágrimas. Durante las vistas previas, todos seguían hablando de que la noche de apertura era el debut. Pero ya había realizado 20 vistas previas. Luego sucedió la noche de apertura, y hubo algún cambio. Ni siquiera puedo decir exactamente qué era, pero la energía de una apertura de Broadway es como nada más que haya experimentado.

¿Cómo logras hacer ocho shows por semana?

Solo trato de no lesionarse y mantenerse saludable. Está esta broma de Danny Kaye: tiene un personaje, Petrov, el pensador, que dice: «¿Cómo vives para tener 100 años? Vives hasta 99 y eres muy, muy cuidadoso». Eso es en lo que pienso.

¿Cómo terminó «Marcel en el tren» en su radar?

Estaba investigando Buster Keaton, lo que me llevó a Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fue, y estoy usando citas aéreas, «acusado de ser judío». Así que estaba buscando en Google «Charlie Chaplin judío» porque soy judío. Me llevó a la historia sobre Marcel Marceau, que amaba a Charlie Chaplin, y esta anécdota sobre él salvando a los niños judíos. Hablaba con dos cosas que realmente me importan: una es una comedia física; El segundo es la humanidad de los niños. Eso es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo y, sin embargo, no siempre.