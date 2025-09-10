Ethan Hawke recibirá el Premio Virtuoso en Gems del Festival de Cine de Miami

Variedad presentará Ethan Hawke con el Variedad Premio Virtuoso en las gemas del Festival de Cine de Miami Dade College (MDC) el domingo 2 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Auditorio de Miami Dade College Wolfson a las 7:00 p.m. Su nueva serie dramática de FX «The Lowdown», en la que protagoniza y produce ejecutivo, debutará el 23 de septiembre; “Blue Moon, su próxima película con el colaborador Richard Linklater, se estrenará el 17 de octubre. La 12ª Gems del Festival de Cine de Miami está programada del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2025, y continuará su tradición de celebrar las mejores películas y contendientes de premios de este año.

Hawke participará en una sesión de preguntas y respuestas sobre su trabajo con Variedad Coeditor en jefe Ramin Setoodeh. «Variedad se siente honrado de sentarse con Ethan Hawke para una amplia conversación sobre su carrera en el Festival de Cine de Miami «, dijo Setoodeh.» Con más de 70 créditos en películas, todos tenemos nuestra película favorita de Ethan Hawke, y una carrera que incluye televisión, teatro, teatro, dirigiendo e incluso escribiendo novelas es la definición de un artista que continúa reinventando. No hay nadie más merecedor del Variedad Premio Virtuoso «.

«No podríamos estar más emocionados de asociarnos con Variedad Una vez más, este año para honrar el extraordinario talento de Ethan Hawke «, dijo Lauren Cohen, directora de programación del Festival de Cine de Miami.» De su papel de «Sociedad de Poetas Dead» hasta actuaciones aclamadas en películas como ‘Antes de Sunrise’, ‘Día de capacitación’ y ‘La infancia’, Ethan ha construido una de las acariciadas más dinámicas y duraderas en el cine moderno. Su notable gama en el cine, la televisión y el teatro ha dejado un impacto duradero en el público en todo el mundo «.

Miami Dade College celebra el cine en dos eventos anuales, las gemas del Festival de Cine de Miami Dade College (30 de octubre al 3 de noviembre de 2024) y el Festival de Cine de Miami (42ª edición anual del 4 al 13 de abril, 2025). El Festival de Cine de Miami es considerado el festival de cine preeminente para exhibir el cine iberoamericano en los Estados Unidos, y una plataforma de lanzamiento para el cine internacional y documental. El festival anual da la bienvenida a más de 45,000 miembros de la audiencia y más de 400 cineastas, productores, talentos y profesionales de la industria. En los últimos cinco años, el festival ha proyectado películas de más de 60 países, incluidos 300 estrenos de World, International, North American, EE. UU. Y la costa este. El festival también ofrece oportunidades educativas para filmar a los estudiantes y a la comunidad en general. La alineación y el calendario del Festival de Cine de Miami Complete Miami se anunciarán el miércoles 1 de octubre en www.miamifilmfestival.com.