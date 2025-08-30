¿Ethan Hawke ganará un Oscar por interpretar a Lorenz Hart en Blue Moon?

¿Es el momento de que el «Hawke» se abalencia y atrapa a su presa de los Oscar?

Después de cuatro nominaciones al premio de la Academia que abarcan tanto la actuación como la escritura, Ethan Hawke Puede haber encontrado el papel que finalmente le da un Oscar. En Richard Linklater «Luna azul«, El actor ofrece una actuación abrasadora como el letrista Lorenz Hart, la mitad del legendario equipo de composición de canciones de Broadway Rodgers y Hart.

La película estrenado en febrero en el Festival Internacional de Cine de BerlínDonde el coprotagonista de Hawke, Andrew Scott, ganó el Silver Bear por el mejor rendimiento de apoyo. «Blue Moon» se ha proyectado desde entonces en el Festival de cine de TellurideDonde Hawke recibió uno de los medallones plateados del festival, una distinción que ha demostrado ser un estímulo de Oscar.

Los recientes beneficiarios de Silver Medallion incluyen nominados eventuales Cate Blanchett para «Tár» (2022) y Adam Driver para «Matrimonio Story» (2019), junto con los eventuales ganadores Anthony Hopkins para «The Father» (2020), Renée Zellweger para «Judy» (2019) y Casey Affleck para «Manchester by the Sea» (2016).

Establecido para ser lanzado por Sony Pictures Classics, la película tiene lugar a principios de 1943: la noche de apertura de Rodgers y «Oklahoma» de Hammerstein! » – y encuentra a Hart en las profundidades de la depresión y el alcoholismo. En lugar de celebrar el nuevo éxito de su antiguo compañero, Hart se retira al restaurante Sardi en Manhattan, ahogando sus penas mientras reflexiona sobre su pasado tumultuoso.

Sabrina Lantos

Hawke encarna el ingenio y la vulnerabilidad de Hart con notable precisión, canalizando al hombre detrás de clásicos como «Blue Moon», «La dama es una vagabundea» y «My Funny Valentine». La actuación captura el brillo que colide con la desesperación, representada con humor y autenticidad desgarradora.

A pesar de décadas de aclamación crítica, Hawke nunca ha ganado el premio de actuación de Hollywood. Sus nominaciones anteriores incluyen actor de apoyo para el «Día de Entrenamiento» (2001) y «Boyhood» (2014), más las nominaciones de guiones compartidas para «Before Sunset» (2004) y «Before Midnight» (2013) con Linklater y Julie Delpy. Su asociación duradera con Linklater, «Blue Moon» marca su novena colaboración, ha producido constantemente un trabajo que define la carrera.

La academia tiene un historial probado de actores gratificantes que retratan a músicos e artistas de la vida real, desde Jamie Foxx como Ray Charles en «Ray» (2004) hasta Marion Cotillard como Édith Piaf en «La Vie En Rose» (2007). Sin embargo, las historias sobre letristas y compositores siguen siendo raros, lo que puede hacer que la representación de Hawke se destaque.

Hart representa una figura única, alguien indispensable para el cancionero estadounidense pero profundamente frágil en su vida privada. Esta dualidad ofrece el tipo de papel complejo y transformador que los votantes de los Oscar tradicionalmente adoptan.

El Mejor carrera de actores Parece ser excepcionalmente competitivo este año. El Festival de Cine de Venecia solo mostró varios contendientes potenciales: George Clooney en «Jay Kelly», Oscar Isaac en «Frankenstein», Dwayne Johnson en «The Smashing Machine» y Jesse Plemons en «Bugonia». Otros candidatos viables incluyen a Michael B. Jordan en el Smash de la taquilla «Sinners», Wagner Moura en «The Secret Agent» que ganó al mejor actor en Cannes y Leonardo DiCaprio en la «una batalla tras otra» aún por ser lanzada.

En Telluride, Hawke también presentó su documental musical «Highway 99: A Double Album», sobre la leyenda country Merle Haggard. Mientras aún busca la distribución de los Estados Unidos, el proyecto demuestra la versatilidad de Hawke como actor y cineasta, una cualidad que a menudo resuena con los votantes de la academia.

En «Blue Moon», Hawke ofrece un giro que es teatral e íntimo, que muestra a un actor en el apogeo de su oficio. Él hace que Hart como un hombre cuelgue por un hilo mientras obliga al público a absorber cada momento. Además, si la Academia adopta los valiosos esfuerzos de Hawke, podría ayudar a corregir el mal desaza del Oscar de Andrew Scott para «Todos los extraños de nosotros» (2023), que también se estrenó en Telluride. Hay muchos casos de donde un giro líder bien considerado en una película biográfica puede ayudar a atravesar un jugador de apoyo igualmente convincente, incluso si la película tan completa no genera mucha tracción (es decir, Sebastian Stan y Jeremy Strong del «aprendiz» o Morgan Freeman y Matt Damon de «Invictus»).

Sin una clara amiga emergente en la carrera de premios de este año, la combinación de un amado actor, una representación humanista y un célebre célebre como Linklater podría resultar irresistible para los votantes.

Para Hawke, después de años de casi falta, las estrellas finalmente podrían estar alineándose por Oscar Gold.

«Blue Moon» también está protagonizada por Andrew Scott, Margaret Qualley y Bobby Cannavale y está programado para ser lanzado el 17 de octubre.

