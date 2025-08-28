‘Eternidad’ para abrir el Festival Internacional de Cine de Hamptons

Elizabeth Olsen está golpeando la arena con «Eternidad«, Como su nueva película dirigida por David Freyne abrirá este año Festival Internacional de Cine de Hamptons.

Olsen asistirá a la reunión de octubre en la elegante escapada de Long Island para apoyar el estreno estadounidense del drama coprotagonizado por Miles Teller y Callum Turner. El proyecto sigue a una mujer en camino a la otra vida que tiene una semana para elegir a su alma gemela eterna. Olsen también se sentará para una conversación el 4 de octubre. El festival también ha anunciado una primera ronda de selecciones narrativas y de atención.

La bulliciosa «Blue Moon» de Richard Linklater se proyectará para el público, un drama sobre el legendario letrista Lorenz Hart. Ethan Hawke asume el papel principal cuando la película se desarrolla durante una sola noche en el legendario abrevadero de Nueva York Sardi, donde Hart ahoga su miseria en la noche de apertura de su ex colaborador Richard Rodgers celebrando la gran apertura de «Oklahoma!» Margaret Qualley, Bobby Cannavale y Andrew Scott Costar. Hawke llegará a los Hamptons para una conversación especial sobre la película y su carrera.

El éxito de Sundance de Bill Condon «Kiss of the Spider Woman» también estará representado, ya que la estrella de Breakout Tonatiuh recibirá el premio UBS Breakthrough Performer. Como prisionero argentino con una bengala de alta calma para la narración de historias, Tonatiuh actúa la vida y el trabajo de su Diva de pantalla plateada favorita La Luna (Jennifer López) para vincularse con su compañero de celda radical (Diego Luna).

Finalmente, el festival presentará el premio al director de UBS a Eva Victor de «Lo siento, bebé». Otro título que ganó Sundance, escribió Victor, dirigió y protagoniza un trabajo confesional y audaz sobre el amor moderno, la ambición y el auto-sabotaje.

El festival anual se realizará del 3 al 13 de octubre, con proyecciones y eventos en persona que tienen lugar en los Hamptons. Los patrocinadores del festival incluyen Artemis Rising Foundation, Audi, UBS e IL Buco. Los patrocinadores de los medios incluyen Variety, así como los partidarios del evento del Consejo del Estado de Nueva York sobre la Comisión de Cine del Condado de Artes y el Condado de Suffolk.