Estuvieron Cristiano Ronaldo y Elon Musk en el banquete de Trump para dar la bienvenida al Príncipe MBS

Washington, VIVA – Superestrella del fútbol de Portugal, cristian ronaldo parecía estar asistiendo cena lujo en Casa Blanca el martes 18 de noviembre de 2025 por la noche, con el presidente Donald TriunfoPríncipe heredero saudí Mohamed bin Salmány varios otros invitados importantes.

Ronaldo, de 40 años, juega actualmente en el Al-Nassr de la Pro League de Arabia Saudita. Trump dijo que su hijo, Barron Trump, es un gran admirador de Cristiano Ronaldo.

«Esta sala está llena de los más grandes líderes del mundo, los negocios y los deportes. Ya sabes, mi hijo es un gran admirador de Ronaldo», dijo Trump en la cena, según se informó. noticias nbc, Miércoles 19 de noviembre de 2025.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo asistió a la cena de Trump

Y añadió: «Ronaldo estuvo aquí y Barrón tuvo la oportunidad de conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre».

Cristiano Ronaldo tenía previsto visitar la Casa Blanca el martes, confirmó un funcionario estadounidense, el mismo día de la visita del líder de Arabia Saudita, donde juega Portugal.

Sin embargo, el funcionario de la Casa Blanca no dijo que Ronaldo formara parte de la delegación oficial del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.

No sólo Ronaldo, a la lujosa cena en la Casa Blanca también asistieron gigantes tecnológicos como el CEO de Nvidia, Jensen Huang, fundador de Tesla. Elon Musk y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el golfista Bryson DeChambeau.

En la cena del martes por la noche, el presidente Trump y la primera dama vestida de esmoquin, Melania Trump, dieron la bienvenida al príncipe heredero en la alfombra roja, antes de recibirlo en una cena de gala.

Elon Musk, director ejecutivo de Space X y Tesla, en la cena del presidente Trump

Tras una brillante carrera en Europa, el contrato de Ronaldo con el Manchester United expira en noviembre de 2022 en medio de tensiones entre él y el club; firmó un contrato con Al-Nassr en diciembre. Según se informa, el contrato vale más de 200 millones de dólares al año.

En junio, Ronaldo amplió su contrato con Al-Nassr por dos años más. Su decisión de unirse a la Saudi Pro League parece allanar el camino para que otras estrellas sigan su ejemplo, ya que el brasileño Neymar y el francés Karim Benzama también se unirán a la liga en 2023.