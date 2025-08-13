Estuve de acuerdo con el Pssi Ketum usando jugadores jóvenes en la Copa AFF, dijo que no necesitaba pensar en los resultados

VIVA – Ex entrenador Equipo nacional Indonesia, Shin Tae-yong, desestimó la noción de que su despido del asiento del entrenador de Garuda fue causado por un fracaso en la Copa AFF 2024. Consideró la razón por la que no tenía sentido.

Como se sabe, Indonesia no pudo entrar en las semifinales de la Copa AFF 2024 después de terminar solo en el tercer lugar en el Grupo B, bajo Filipinas y Vietnam. El resultado provocó especulaciones de que el futuro de Shin en el equipo nacional estaba al final de la bocina.

Muchos sospecharon que el fracaso fue el principal desencadenante de la decisión de PSSI de despedir a Shin en enero de 2025. Sin embargo, el entrenador surcoreano negó fuertemente la acusación.

En el podcast Jakpot de Jeong Seok Seo o Jeje, que es un ex traductor en Equipo nacional indonesioShin dijo que estaba sorprendido por el problema que circulaba. Hizo hincapié en que desde el principio, PSSI no atacó a los campeones en la Copa AFF 2024.

«En realidad, el Sr. Erick y yo habíamos acordado desde 6 meses antes reducir el U-22 en AFF, en ese momento porque los jugadores del equipo nacional senior estaban incompletos. Más tarde, diciembre de 2025 habrá un Juegos SEA en Tailandia, por lo que acordamos prepararlo. Dijo que no necesitaba pensar en los resultados, solo concentrarse en dar experiencia a jugadores jóvenes.

Shin reveló que el equipo que trajo a la Copa AFF 2024 fue el equipo más joven del torneo. La edad promedio de los jugadores es de solo 20.5 años, muy por debajo de la mayoría de otros concursantes que confían en el equipo senior completo.

La decisión, dijo Shin, fue tomada para dar horas de vuelo a la generación más joven antes de los Juegos SEA de 2025. Para él, los resultados en la Copa AFF no fueron una prioridad según el acuerdo inicial con el presidente de PSSI Erick thohir.

«Entonces, si dices que fui despedido por caer en la Copa AFF, no creo que tenga sentido», dijo Shin, quien ahora está entrenando a un club surcoreano, Ulsan HD.

Esta declaración hizo que el público volviera a cuestionar la verdadera razón detrás del despido de Shin Tae-Yong. Además, durante cinco años brotó a Garuda, fue considerado exitoso en mejorar la calidad del juego del equipo nacional y trajo al equipo a competir a nivel asiático.

Aunque ahora se centró en la Liga Corea, Shin no descartó la posibilidad de que algún día regrese a Indonesia. Se cree que sus buenas relaciones con los partidarios de Garuda mantienen la puerta abierta.