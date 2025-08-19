‘Estúpido objetivo!’ Bojan Hodak declaró después de que Persib fue humillado por Persijap

Jepara, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan Hodakincapaz de resistir su decepción después de que su equipo perdió dramático 1-2 ante JEPARA PERSIJAP En el partido Súper liga 2025/26 en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, lunes 18 de agosto de 2025.

Hodak mencionó el objetivo decisivo de la victoria de Persijap anotado por Sudi Abdallah en los 90+4 minutos como un «objetivo estúpido» porque nació debido a un error fatal en la defensa de Persib.

El partido fue feroz desde el principio. Persijap ganó por primera vez a través de un gol de Carlos Franca en el minuto 70. Persib luego había igualado a través de Uilliam Barros, quien ejecutó una penalización en el minuto 92 después de que fue violado por el portero Rodrigo Moura.

Sin embargo, cuando el juego parecía terminar en un empate, Persib era descuidado en el último minuto. El sustituto de Persijap, Sudi Abdallah, logró marcar un gol decisivo en los 90+4 minutos que hizo que Maung Bandung esté vacío en casa.



Persijap vs Persib Bandung

«En primer lugar, quiero felicitar a PersiJap, que ha ganado. Un buen estadio, un buen ambiente, todo está bien. Pero cometemos demasiados errores. Si queremos ganar, no podemos dejar que el estúpido segundo gol», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido.

Hodak Bela uilliam, resalta la adaptación del escuadrón

Además de destacar el objetivo decisivo de la derrota, Hodak también defendió a su delantero insignia, Uilliam Barros, quien había recibido críticas debido a una apariencia inconsistente. Según él, fue parte del proceso de adaptación del nuevo equipo Persib, que esta temporada hizo una gran reorganización al atraer a 14 nuevos jugadores.

«Esto no es solo una cuestión de uilliam. Hacemos muchos cambios. Por lo tanto, es natural que haya una inconsistencia. Habrá un partido donde se vea fantástico, también hay cuando se desempeñó mal. Eso es normal», dijo el entrenador croata.

Beckham Putra: Estamos decepcionados

El joven jugador de Persib, Beckham Putra Nugraha, también expresó su decepción por este resultado.

«Todavía espero ganar. Realmente me arrepiento de los resultados de hoy, porque no esperamos perder. Espero que esta derrota pueda hacernos aún más», dijo.

La posición de Persib en la clasificación

Esta derrota hizo que el campeón defensor Persib se quedara atrapado en el séptimo lugar en la clasificación de la Super League 2025/26 con tres puntos de dos partidos. Además, Maung Bandung enfrentará fuertes desafíos cuando viajen a la sede de Yogyakarta PSIM, domingo 24 de agosto de 2025.