¡Estúpido! Cuando Messi hace eso…

Jacarta – Periodista y comentarista de Inglaterra, Piers Morgan destacar tarjeta roja que se le da a cristian ronaldo cuando Portugal se enfrente a Irlanda en el Grupo F de clasificación para el Mundial de 2026, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Ronaldo fue expulsado en el minuto 62 tras darle un codazo al defensa irlandés Dara O’Shea. En aquel momento Portugal estaba dos goles por detrás y debía jugar con diez jugadores en el Estadio Aviva.

El árbitro Glenn Nyberg inicialmente sólo mostró una tarjeta amarilla, pero después de revisar el VAR, el penalti fue elevado a una tarjeta roja directa.

Respecto a la tarjeta roja que recibió la estrella de Al Nassar, Morgan expresó su disgusto.

«Es ridículo que Ronaldo haya sido expulsado por pelear con alguien que le arrancó la camiseta». escribió Morgan a través de su cuenta personal X, citado por VIVA el domingo 16 de noviembre de 2025.

Incluso comparó el caso con un incidente. Lionel Messi. «Cuando Messi hizo exactamente lo mismo recientemente, no se hizo nada.«

Anteriormente, el seleccionador irlandés, Heimir Hallgrimsson, también se había pronunciado sobre esta cuestión. Reveló que Ronaldo había hablado con él después de recibir una tarjeta roja.

«Entonces [Ronaldo] «Elogiadme por presionar al árbitro», dijo Hallgrimsson.

Sin embargo, enfatizó que la decisión se basó enteramente en las acciones de Ronaldo en el campo. «No tuvo nada que ver conmigo, a menos que lo hiciera enojar».

Esta tarjeta roja tiene el potencial de tener un gran impacto en el camino de Portugal hacia la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

A Portugal sólo le queda un partido de clasificación contra Armenia. Si ganan, tendrán en sus manos un billete automático para la final. Sin embargo, si empata o pierde, Portugal tendrá que disputar un desempate a dos partidos, lo que podría prolongar el riesgo de ausencia de Ronaldo.