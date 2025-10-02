En un intento por continuar atrayendo brotes internacionales como VFX en la cámara toma por asalto, España está aumentando en su infraestructura de estudio, con algunos de los últimos avances de vanguardia que parecen tener lugar en una coruña, la ciudad portuaria más grande de Galicia, en el noroeste de España.

En un movimiento, Pedralonga Studios, una empresa conjunta del clúster audiovisual gallego (CLAG) y un Coruña U es Bow Coruña Estudio Inmersivo (CEI), un estudio virtual que se presentó como el más grande de España y una de las instalaciones virtuales más avanzadas de Europa en una presentación de la jueves durante el comercio madrid fair Ferir Madrid Fair durante madriguera madrid Iberserías & Platino Industria.

Ubicado en un Cidade Das Tic de Coruña, el CEI cuenta con un escenario de sonido virtual de 750 metros cuadrados (8,100 pies cuadrados) equipados con una pantalla LED semicircular que mide 28 metros (92 pies) de ancho por 6 metros (18 pies) de alto y que sale de una resolución 4K con una definición de lanzamiento de 1.9 píxeles.

La tecnología de CEI avanza en el sentido de que está totalmente integrada, utiliza el software de definición Pixotope 1.9. Es probado y probado «, dijo José Manuel Deus, director gerente de Pedralonga Estudio Variedad En Iberseries & Platino Industria, señalando que el CEI abrirá oficialmente sus puertas el 8 de octubre. Tiene clientes confirmados para comerciales, características y series de televisión, agregó. El supervisor de VFX es Diego Fernández Avendendo.

Ocupando un espacio total de 2,000 metros cuadrados (21,500 pies cuadrados), CEI, que cuesta poco menos de € 9 millones ($ 10.5 millones) es promovido por un consejo y apagado del condado de Coruña, y respaldado por el gobierno español a través de fondos de la Unión Europea de próxima generación.

CEI está dirigido por Estudios de PedralongaUn complejo de estudio de más de 5,500 metros cuadrados (59,000 pies cuadrados) que se abrirá en 2026 y respaldado por 10 compañías de producción galleñas, el clúster audiovisual gallego y la A Coruña U., con el apoyo del gobierno regional de Galicia a través de Igape.

La nueva instalación de Pedralonga Studios incluirá dos escotes sonoros convencionales, a 2.500 metros cuadrados (26,900 pies cuadrados) y 2,000 metros cuadrados (21,500 pies cuadrados), lo que los hace entre los más grandes de España. Las oficinas, el aderezo y los vestuarios se ocuparán de 1.500 metros cuadrados (16,150 pies cuadrados), lo que se describen como «áreas técnicas».

Rosa Ana García, miembro del Consejo del Consejo de la Industria, Negocios, Negocios, Medio Ambiente, Empleo y Política demográfica en la Suputación Da Coruña, realizó una eficiencia: descubrir el futuro de la producción de contenido. Miguel Ovejero, Director General Adjunto de Reglamento de Servicios de Comunicación Audiovisual en Sedia; Deus y Alfonso Blanco, presidente del clúster audiovisual gallego (CLAG). Deus, Director Gerente de Pedralonga Estudios.

