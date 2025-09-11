Estudiocanal contrata a Paul Gilbert como vicepresidente sénior de series en inglés

Estudio está expandiendo su equipo de liderazgo del Reino Unido con la contratación de Paul Gilbert como vicepresidente sénior de series en inglés. Se basará en Londres y se informará a Director Gerente de Televisión MK Kennedy.

Gilbert fue anteriormente editor de comisionamiento de Sky Studios, donde ejecutó una serie de series como la «Amadeus», ganadora del premio «The Lázarus» de Joe Barton, «Amadeus», «Una ciudad llamada Malicia», «Estrella de tin de Tin» y «The Fear Index».

Bajo su nuevo papel en StudioCanal, Gilbert encabezará el desarrollo y la producción de una lista de series premium que provienen del Reino Unido y los EE. UU., Que StudioCanal producirá a través de su brazo productor interno recientemente lanzado.

Gilbert también trabajará en estrecha colaboración con las compañías de producción de Studiocanal, como Urban Myth Films, The Picture Company, SunnyMarch, Strong Film & TV, Birdie Pictures y los recientemente anunciados Brock Media.

Gilbert es, por ejemplo, el próximo thriller político de Studiocanal «Army of Shadows» (para Channel 4 y Canal+) escrito por Ronan Bennett y «Apollo ha caído» actualmente en producción para el estudio. «Apollo ha caído» es la segunda entrega de la antología que comenzó con «París ha caído», la primera serie internacional interna de Studiocanal que rompió récords de calificación en Canal+ y encabezó las listas de Amazon UK y Hulu en los Estados Unidos.

Kennedy, quien se unió a Studiocanal de Netflix hace unos dos años, elogió el «sabor sobresaliente, los instintos de la historia agudos y las relaciones profundas en la comunidad creativa del Reino Unido».

«Jugará un papel fundamental en la aceleración del crecimiento de nuestro brazo de producción en inglés y proporcionará una partitura de pensamiento y apoyo a los productores bajo el paraguas Studiocanal», continuó.

Gilbert dijo: «Studiocanal es sinónimo de narración de clase mundial, por lo que unirse a un momento tan crucial en su evolución es un privilegio».

«Con un creciente apetito global por la atrevida serie de televisión en inglés premium, la oportunidad de aprovechar eso exige a través de la inigualable reputación de Studiocanal, y la capacidad de autoproducir y financiar, es irresistible», continuó Gilbert. Dijo que la compañía tenía lo ambicioso de impulsar «ideas audaces, empoderando a los mejores escritores, directores y productores para entregar el tipo de serie que el público en todas partes quiere ver y hablar».