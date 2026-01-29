





El Estudio Económico para 2025-26, presentado en el Parlamento el jueves, ha elevado la tasa de crecimiento potencial de la India al 7,0 por ciento, frente al 6,5 por ciento hace tres años, ya que “las reformas internas sostenidas y la inversión pública están elevando la economía capacidad de crecimiento subyacente” a pesar de los obstáculos globales.

«La expansión de la infraestructura, ilustrada por la duplicación de la red de aeropuertos durante la última década y el rápido crecimiento del movimiento de carga a través de vías navegables interiores, está aliviando las limitaciones logísticas y aumentando la eficiencia en toda la economía», señala el estudio económico.

Al mismo tiempo, si bien la inflación general sigue reflejando la volatilidad de los precios de los alimentos, la trayectoria moderada de la inflación básica (excluidos el oro y la plata) indica un fortalecimiento de las condiciones del lado de la oferta en toda la economía, en consonancia con una mayor capacidad productiva y una mejor logística.

Paralelamente, los esfuerzos sostenidos de desregulación a nivel estatal están permitiendo que las pequeñas y medianas empresas se expandan e integren más efectivamente en las cadenas de valor formales, elevando el potencial de crecimiento de la economía a mediano plazo, según observa la encuesta.

La encuesta también observa que una trayectoria fiscal predecible y creíble por parte del Centro en los últimos años ha anclado la estabilidad macroeconómica general al equilibrar los imperativos de crecimiento con la sostenibilidad fiscal.

La experiencia de consolidación fiscal del gobierno central subraya el valor de objetivos fiscales claramente definidos junto con el mantenimiento de la flexibilidad, lo que permite que la política fiscal apoye, en lugar de limitar, el crecimiento durante períodos de incertidumbre.

En este contexto, el presupuesto de la Unión para el año fiscal 22 articuló una senda de planeamiento a mediano plazo, apuntando a un déficit fiscal inferior al 4,5 por ciento del PIB para el año fiscal 26, en lugar de objetivos anuales vinculantes, para garantizar que los gastos que mejoran el crecimiento, particularmente el gasto de capital, no se vean comprometidos, señala la encuesta.

El entorno global está siendo remodelado por realineamientos geopolíticos que influirán en la inversión, las cadenas de suministro y las perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Frente a la agitación global actual, India debe optar por desarrollar resiliencia, innovar incansablemente y mantener el rumbo hacia Viksit Bharat, en lugar de buscar soluciones rápidas a presiones visibles de corto plazo, señaló en su comentario el principal asesor económico, V. Anantha Nageswaran.

“La buena noticia es que, en conjunto, la evidencia presentada en esta encuesta muestra que India Elegiremos bien”, añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente