Estudio Económico 2026: El primer ministro Modi dice que el ‘Reform Express’ de la India va por buen camino







El Estudio Económico 2026 presenta un panorama prometedor del recorrido económico de la India, describiéndolo como un rápido «Expreso de Reformas» que progresa constantemente a pesar de los desafíos globales, dijo el jueves el Primer Ministro (PM), Narendra Modi.

Presentada hoy en el Parlamento, la encuesta refleja la solidez de los fundamentos económicos de la India y los continuos esfuerzos del gobierno para impulsar el crecimiento, la innovación y el desarrollo inclusivo.

«La encuesta muestra cómo el Reform Express de la India está avanzando con coherencia y propósito». Primer ministro Modi escribió en X.

El Estudio Económico presentado hoy presenta un panorama completo del Reform Express de la India, que refleja un progreso constante en un entorno global desafiante. Destaca los sólidos fundamentos macroeconómicos, el impulso de crecimiento sostenido y el papel cada vez mayor de la innovación,…

Destacó que las reformas sostenidas a lo largo de los años han reforzado la confianza de los inversores, las empresas y los ciudadanos, al tiempo que han fortalecido los fundamentos macroeconómicos.

La encuesta subraya el papel cada vez mayor de la innovación, el espíritu empresarial y la infraestructura en la construcción de una nación. El Primer Ministro Modi señaló que sectores como los servicios digitales, las nuevas empresas y los proyectos de infraestructura a gran escala están surgiendo como impulsores clave de la transformación económica, creando oportunidades y fortaleciendo al mismo tiempo la posición económica global de la India.

Haciendo hincapié en el desarrollo inclusivo, el Primer Ministro destacó las iniciativas que apoyan a los agricultores, el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la India (MIPYMES), el empleo juvenil y el bienestar social. Dijo que la encuesta también describe una hoja de ruta para fortalecer la manufactura, mejorar la productividad y acelerar El progreso de la India hacia convertirse en una nación desarrollada.

«Las ideas compartidas en el Estudio Económico desempeñarán un papel importante en la formulación de políticas informadas y en el aumento de la confianza en el futuro económico de la India», dijo el Primer Ministro Modi, añadiendo que el gobierno seguirá trabajando para mantener el impulso del crecimiento y construir una economía resiliente.

Estudio Económico 2026: Las ciudades deben ser económicamente dinámicas, socialmente inclusivas y sostenibles

El Estudio Económico también se centró en el futuro urbano de la India y afirmó que las ciudades deben ser económicamente dinámicas, socialmente inclusivas, ambientalmente sostenibles e institucionalmente capaces. La política urbana futura debería priorizar el desempeño del sistema integrado (que abarque vivienda, movilidad, saneamiento, resiliencia climática y finanzas) sobre proyectos independientes, al tiempo que se diseñan ciudades habitables y preparadas para el clima.

Notablemente, La urbanización de la India es mucho mayor en términos económicos y funcionales de lo que indican las estadísticas oficiales. Los datos satelitales de la Capa Global de Asentamientos Humanos (GHSL) de la Comisión Europea muestran que la India era un 63% urbana en 2015, casi el doble de la tasa reportada en el Censo de 2011.

La Encuesta enfatiza que las ciudades no son simplemente espacios residenciales sino infraestructura económica crítica. La densidad y la proximidad crean economías de aglomeración, impulsando la productividad, profundizando los mercados laborales y fomentando la innovación.

