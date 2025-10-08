Estudio del MPA destaca el potencial de la industria audiovisual brasileña

RÍO DE JANEIRO, Brasil — La industria audiovisual en Brasil tuvo el año pasado un impacto total de R$ 70,2 mil millones (US$ 13,1 mil millones) en el producto interno bruto (PIB) del país y generó un total de 608,970 empleos directos, indirectos e inducidos, según un estudio recién publicado de Oxford Economics “La contribución económica de la industria audiovisual de Brasil en 2024”.

La Asociación Cinematográfica (MPA) de Brasil, que encargó el estudio, lo difundió durante Riomercadola sección de negocios del Festival Internacional de Cine de Río.

La industria audiovisual local de Brasil emplea directamente la misma cantidad de personas que el sector farmacéutico y más del 50% más que los fabricantes de automóviles del país.

“Es una industria con un notable efecto multiplicador sobre otras industrias: por ejemplo, por cada 10 millones de reales de valor creado por la industria audiovisual, hubo una contribución adicional de 12 millones de reales en otros sectores de la economía brasileña”, dijo Andressa Pappas, directora general del MPA en Brasil. Variedad.

La televisión abierta, liderada por el gigante grupo Globo, sigue siendo el segmento líder de la industria. Representaba el 47 por ciento de la contribución del PIB de la industria y el 44 por ciento de su contribución al empleo directo.

El segmento de vídeo bajo demanda fue responsable del 27% del PIB de la industria y del 10% de los empleos. La exhibición de películas representó el 5% de la contribución del PIB y el 22% de los empleos. La producción y distribución de cine y televisión representan el 9% del PIB y el 15% de los empleos. La televisión de pago representó el 12% del PIB y el 7% del empleo.

«Estas cifras muestran que la industria audiovisual en Brasil es poderosa. Ya es una industria fuerte, pero será mucho más grande, con una planificación adecuada», dijo Walkiria Barbosa, directora ejecutiva y marketing internacional del Rio Fest y presidenta de la Federación de la Industria y el Comercio Audiovisual (FICA).

FICA, que reúne a representantes de todos los segmentos de la industria audiovisual brasileña y fue lanzada oficialmente durante el Rio Fest, tiene como objetivo avanzar en la consolidación de una política de Estado para el sector, planificada de manera transversal. El modelo es Corea del Surque en pocas décadas logró construir a nivel nacional un fuerte sector productivo y luego emergió de un país desconocido a una potencia mundial del cine, las series y la música.

¿Puede Brasil ser la próxima Corea del Sur?

La consultora británica Amanda Groom, directora general de The Bridge, que trabajó para agencias gubernamentales de Corea del Sur y ayudó a implementar las políticas exitosas que llevaron al ascenso de la industria cinematográfica y televisiva del país asiático, ve dos potenciales nuevas potencias mundiales audiovisuales emergentes: India y Brasil.

«Se podría lograr una importante expansión empresarial trabajando con naciones como India y Brasil. Estos son mercados en crecimiento con poblaciones jóvenes que están ansiosas por ver y trabajar con las industrias creativas del Norte Global», dijo Groom. Variedad.

«India y Brasil se encuentran en un momento altamente estratégico de su desarrollo. El gobierno y la industria están alineados», añadió. «Es un muy buen momento para que las industrias del Norte Global, la industria creativa de Europa, Estados Unidos y el Reino Unido, comiencen a tomar más en serio a India y Brasil. Lo sabemos porque lo notamos en Corea del Sur hace 15 años, cuando era un pez pequeño. Vemos el mismo nivel de apoyo, entusiasmo, impulso y profesionalismo proveniente de India y Brasil».