Estudio de personaje de percepción de Valérie Donzelli

Nadie más que el peligroso ingenuo en estos días espera convertirse en escritor y enriquecerse. Quizás más se sorprendan por lo difícil que es convertirse en escritor y realmente escribir. Una vocación cada vez más tratada por el mundo como un pasatiempo, puede ser cada vez más agotador entre los trabajos diarios y las obligaciones domésticas y los conciertos independientes menos estimulantes, hasta que es difícil encontrar las palabras, incluso cuando encuentras el tiempo. «¿Por qué no consigues un trabajo real?» pregunta un pariente del autor parisino publicado pero poco leído, Paul (Bastien Bouillon), presumiblemente no por primera vez, en el estudio de personaje sutilmente penetrante de Valérie Donzelli «En el trabajo. » Lo que no sabe, o no le importa saber, es que Paul de hecho tiene muchos otros trabajos muy reales, aunque de la variedad servil a bajo pago que también no se encuentran con la aprobación de los capitalistas de clase media.

La séptima característica de Donzelli como escritora y directora, «en el trabajo» toma un giro introspectivo bienvenido después del género brillante melodramático de su sexto, «Just the Dos de los dos» de 2023. Se eriza con una política económica irritable, aunque en gran medida pican debajo de la superficie de un retrato de carácter inusual e íntimamente observado. Eso es bastante adecuado, ya que el personaje en cuestión es una figura invisiblemente inquieta de Waters, con demasiada frecuencia criticada por empleadores casuales por su reserva taciturna. Paul salva su franqueza para la página, que a su vez es criticado por sus editores. Su trabajo, admiten, es lúcido y articulado y, a veces, confesionalmente cerca del hueso, pero ¿pueden vender eso? Pablo teme el arte que imita la vida al reducir las estrategias de supervivencia de la línea de pan.

Para quienes escribimos y por qué, es una de las muchas preguntas inscribidas en esta película simplemente enmarcada pero de montaje conmovedor, un punto culminante discreto de la competencia de Venecia de este año. Breve pero episódico y deliberadamente ritmo, podría decirse que no es una película que Donzelli hizo con una audiencia amplia en mente, aunque será adoptada de cerca por aquellos televidentes que se identifican con sus neurosis personales y creativas particulares, y que reconocen las apuestas dramáticas de un solo lector correcto. Es una película ante todo para los escritores, en otras palabras, y ¿por qué no? Hay mucho contra ellos.

No es que Paul, de 42 años y recién divorciado, esté demasiado inclinado hacia la autocompasión. Eligió la escasa vida del escritor, después de todo, después de años de ganarse la vida como fotógrafo, no el tipo de rutina sin alma que tiende a empujar a las personas hacia la página en blanco, sino un arte para el que simplemente perdió el sentimiento. Es lo suficientemente talentoso como para tener tres libros impresos, aunque no es lo suficientemente astuto como para que ninguno de ellos haya sido un éxito: su frustrada editora Alice (Virginie Ledoyen) le indica que escriba con más «energía y esperanza», mientras que su padre desaprobador (André Marcon) más brusquamente le pregunta por qué no solo escribe un bestseller.

Después de que su ex hastiado ex (Donzelli) se mude a Canadá con sus dos niños casi adultos a cuestas, Paul se ve obligado a renunciar al cómodo apartamento familiar para un estudio de maldito prestado por un amigo de la familia. La pobreza viene gradualmente, y luego una vez. Resistente a buscar empleo a tiempo completo que agotaría su tiempo de escritura, Paul se registra en un sitio web que asigna trabajos serviles únicos (trabajo de jardín, extracción de escombros, ensamblaje de muebles de poca plana) al profesional independiente dispuesto a trabajar a la menor tarifa posible. No hace mucho, tal idea habría parecido distópica; Ahora, esa es solo la economía de concierto cotidiana redujo a su forma más cruelmente eficiente.

Sin embargo, si la familia y pocos amigos de Paul están preocupados por este desarrollo, simplemente lo toma en su paso más dolorido y afilado. El trabajo es el trabajo, y también hay una recompensa de escritura en los encuentros diarios con una amplia gama de maestros de tareas en todos los grupos sociales. Un observador de personas habitual, comienza a tomar notas de cada trabajo, lo que podría construir acumulativamente a un trabajo más grande. Adaptado de una novela de Franck Courtès, Donzelli y Gilles Marchand, el guión agudo también gana estructura, impulso y pathos de estos mini-engresores: algunos de los cuentos, otros enfurecidos, otros brillantes trágicos.

Cada uno, sin embargo, está lleno de detalles de Flinty y perceptivos sobre a quién nos convertimos en los que empleamos y los que nos emplean. El trabajo de cámara invernal de Irina Lubtchansky también está espacialmente en sintonía con la dinámica de potencia tácita en espacios ordinarios, donde incluso una puerta de balcón cerrada casualmente, por ejemplo, se convierte en una barrera tensa entre tener y no.

Bouillon ha estado trabajando constantemente en la televisión y el cine francés durante más de 15 años: su primer crédito cinematográfico, de hecho, fue en la «Declaración de guerra» de Donzelli en 2011, pero es algo así como una estrella de flujo tardío, recientemente cultivando una presencia masculina distintiva en películas en películas tan serias como «la noche de la 12ª y» el Conde de la cuenta de la cristo «». Es completamente maravilloso aquí, dándole a Paul una fisicalidad barajada y un aire de descontento conmovedor y quieto que envuelve protegivamente un núcleo ligeramente ilegible: aún no ha encontrado de qué se trata realmente. Sea lo que sea, la película generosa, empática pero respetuosamente silenciada de Donzelli le da tiempo y espacio para escribir su camino hacia ella.