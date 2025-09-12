Estudio de las brechas en la preparación de los educadores para la IA



La inteligencia artificial (IA) está reestructurando la escritura de los estudiantes, el aprendizaje de idiomas y las tareas, mientras que los maestros la aplican para la calificación y la planificación de lecciones.

Un estudio dice más AI El aprendizaje ocurre informalmente a través de Tiktok, Discord y otras redes sociales o intercambios de personal, dejando brechas en ética y equidad.

En la Universidad Mount Saint Vincent, un curso piloto capacitó a los maestros para evaluar las herramientas, diseñar tareas basadas en IA y abordar los dilemas, aunque las universidades permanecen divididas en prohibiciones o adopción cautelosa.

