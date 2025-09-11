Estudio de juegos indios de PlayStation, con respaldo de PlayStation, las estrellas de cine para ‘Mukti’

Desarrollador indie indio indio Underdogs Studio ha reunido un elenco de actores prominentes para su próxima aventura narrativa «Mukti«, Marca el proyecto más ambicioso de la compañía con sede en Mumbai bajo Sony’s PlayStation Iniciativa del Proyecto de Héroe de la India.

El lanzamiento de 2026 presentará actuaciones filmadas de Ahilya Bamroo, conocida por su papel en «I Want Talk» de Shoojit Sircar, junto con el veterano de teatro Mk Raina, Pawan Chopra y Sraman Chatterjee. En lugar de confiar en la animación tradicional o la captura de movimiento, el equipo de desarrollo filmó las escenas de los actores como secuencias de películas antes de incorporarlas a la experiencia interactiva.

«Estos no son cameos», dijo Vaibhav Chavan, director del juego y fundador-CEO fundador de Underdogs Studio. “Son el núcleo emocional de ‘Mukti’. Cada actuación fue tratada como cine, dirigida cuidadosamente e integrada sin problemas en el juego.

Bamroo interpreta a la protagonista Arya Roy, mientras Raina se enfrenta al Dr. Vikram Roy, Chopra interpreta al comodoro Balraj Gill y Chatterjee retrata a Hasan. El estudio posiciona el enfoque como central para entregar lo que llama una «experiencia innovadora e inmersiva» que combina elementos culturales misteriosos y indios.

Establecido para las plataformas PlayStation 5 y PC, «Mukti» ofrecerá una actuación de voz de doble lengua en inglés e hindi, con subtítulos en idiomas adicionales para llegar a los mercados internacionales. El proyecto representa una inversión significativa para Underdogs Studio, que reconoce el cronograma de desarrollo extendido requerido para una producción tan elaborada.

El Proyecto de Héroe India de Sony apoya a los estudios locales en la creación de contenido con el atractivo global, y «Mukti» parece estar en posición de probar si los juegos narrativos desarrollados por los indios pueden encontrar el éxito convencional internacionalmente. Los jugadores actualmente pueden agregar el título a sus listas de deseos en PlayStation Store y Steam antes de su ventana de lanzamiento 2026.