Estudiantes únicos del Undip se gradúan Cum Laude, sus nombres son una letra: Z

Semarang, VIVA – Hubo algo único e interesante en la reciente procesión de graduación número 180 de la Universidad Diponegoro (Undip) de Semarang. Los asistentes al edificio multiusos Muladi Dome se sorprendieron cuando el comité nombró a uno de los graduados para que participara en la procesión de graduación. Porque los nombres de los graduados sólo tienen una letra, es decir, Z.

Z se graduó de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Economía y Negocios (FEB) con honores cum laude (GPA 3.58).

La trayectoria de estudios de Z en la Undip duró 4 años 1 mes 17 días. Fue aceptado por la vía SBMPTN en 2021, y comenzó a estudiar en medio de la pandemia Covid-19 que exigía que todas las actividades se realizaran en línea.



Universidad Diponegoro (Undip) Semarang, Java Central

La singularidad del nombre resulta ser una suerte en sí misma. «Como mi nombre sólo tiene una letra, los profesores y amigos lo recuerdan rápidamente», dijo.

Una experiencia que todavía recuerda ocurrió durante una conferencia en línea. Hay profesores que todavía me recuerdan del segundo semestre, aunque solo tuvieron tiempo de enseñar en el primer semestre. Cada vez que nos encontramos, el profesor siempre nos saluda.

«Por eso es un poco aprensivo si te llaman de repente», dijo.

Durante sus estudios, Z era conocido como una persona disciplinada y responsable. Entre actividades académicas, también contribuye a la preparación de datos de investigación de profesores, como una forma de participación activa en el desarrollo de la ciencia.

Aunque las actividades del campus suelen ser ocupadas, siempre intenta mantener un equilibrio entre las obligaciones y la felicidad personal.

«Si tengo mucho trabajo que hacer, elijo terminarlo incluso tarde en la noche. Pero si empiezo a aburrirme, recargo mi energía con mi familia o amigos», dijo.

Para Z, ser estudiantes undip no sólo se trata de obtener buenas calificaciones, sino de formar el carácter, aprender a ser duro, honesto y tener integridad.

«Alhamdulillah, poder avanzar en la Undip es un gran honor», dijo.

Ahora, después de obtener oficialmente una licenciatura, se está preparando para ingresar al mundo laboral mientras sigue ayudando activamente a los profesores en la investigación. Z espera poder aplicar los conocimientos adquiridos durante la universidad al ámbito profesional, así como allanar el camino para continuar sus estudios al siguiente nivel. (Reporte de Teguh Joko Sutrisno, tvOne, Semarang)