Estudiantes previamente invitados a salir a las calles para manifestarse, ahora TikTokers Figha Lesmana se disculpa: Prometo no repetir

Jacarta – Cifra tiktouers Figha Lesmana abrió la voz e hizo una petición. Lo siento abiertamente al público, así como a la Policía Nacional de Indonesia (Polri). La disculpa se produjo después de que su declaración de hace algún tiempo llamara la atención y provocara polémica.

En su declaración, Figha admitió que lamentaba sus publicaciones y declaraciones en las redes sociales que consideraba ofensivas para la institución policial. También agradeció al jefe de policía de Metro Jaya, al inspector general de policía Asep Edi Suheri y a los investigadores por brindarle la oportunidad de conocer a su hijo.

«Yo, Figha Lesmana, quisiera expresar mis más sinceras disculpas a todo el pueblo indonesio, especialmente a la policía indonesia por la declaración que hice hace algún tiempo», dijo Figha, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

También enfatizó que cumplirá con el proceso legal aplicable y no repetirá sus errores.

«Prometo no volver a repetir el acto y obedeceré la ley. Gracias», añadió.

Anteriormente se informó que la figura de TikTokers Figa Lesmana era sospechosa tras contenido provocativo que lo invitaba a alumno Hasta que los estudiantes salieron a las calles en una manifestación que se tornó violenta en Yakarta, a finales de agosto de 2025, su detención fue suspendida.

«Ese es un investigador de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro Jaya «Hemos suspendido y detenido al sospechoso de FL», dijo el jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri, el jueves 9 de octubre de 2025.

Para tu información, la TikTokers Figha Lesmana ahora tiene que lidiar con la policía. Fue detenido por la policía de Metro Jaya tras un contenido provocativo que invitaba a estudiantes y universitarios a salir a las calles en una manifestación que acabó en caos en Yakarta, a finales de agosto de 2025.

«FL (administrador de la cuenta T @FG, función con las redes sociales en vivo invita a los estudiantes a venir el 25 de agosto de 2025», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, el jueves 4 de septiembre de 2025.

No es broma, se dice que la carga de Figha ha sido vista hasta 10 millones de veces. En su contenido, no solo llama a los estudiantes de escuelas vocacionales y universitarias a actuar, sino que también invita a personas influyentes a unirse para hablar. De hecho, habló en voz alta sobre la disolución de la RPD e instó al Ministro de Finanzas Sri Mulyani a dimitir.