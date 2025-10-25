Estudiantes pioneros y guardianes de la moral de la nación

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto transmitió sus felicitaciones a Hari santri Año Nacional 1447 Hijriah a estudiantes de internados islámicos, estudiantes femeninas, kiai, nyai y familias extendidas de internados islámicos en todo el país. En su intervención, el Jefe de Estado subrayó que el Día de Santri es un momento para recordar los servicios de los ulemas y santri que ayudaron a defender independencia.

«Yo, Prabowo Subianto, Presidente de la República de Indonesia, les deseo un Feliz Día Nacional Santri 1447 Hijriah. En este Día Santri, recordamos el espíritu de lucha de los santri que con conocimiento«La fe, la piedad y el amor al país nos ayudaron a conquistar y defender la independencia de Indonesia», afirmó el presidente Prabowo en un vídeo difundido en el canal YouTube de la Secretaría Presidencial, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

El presidente Prabowo recordó la contribución de los estudiantes de los internados islámicos en la lucha por la independencia de Indonesia, refiriéndose al momento de la Resolución Jihad del 22 de octubre de 1945, encabezada por KH Hasyim Asy’ari. Según el presidente Prabowo, el espíritu de yihad que fue instigado por los estudiantes islámicos hace 80 años sigue siendo relevante hoy, es decir, mantener la integridad de la nación con conocimiento y fe.

«No debemos olvidar que la Resolución Jihad del 22 de octubre de 1945 o 1367 Hijiriah, promovida por KH Hasyim Asy’ari, es un hito importante en la historia de la nación: un viaje hacia una Indonesia independiente, soberana y digna», dijo el Jefe de Estado.

El presidente Prabowo dijo que el tema del Día Nacional del Santri de este año, «Protegiendo una Indonesia independiente, hacia la civilización mundial», refleja la determinación del santri de hoy de contribuir al progreso de la nación. Sin embargo, el presidente Prabowo enfatizó que los estudiantes islámicos deben estar preparados para ser parte del progreso global sin abandonar sus raíces islámicas e indonesias.

«Creo que los santri de hoy no son sólo guardianes de la moral de la nación, sino también pioneros del progreso que dominan el conocimiento religioso y el conocimiento mundial, que son morales y competitivos», dijo el Presidente.

En esta ocasión, el presidente Prabowo también transmitió las medidas concretas del gobierno para fortalecer el ecosistema de educación religiosa basado en internados islámicos. El Jefe de Estado afirmó que había aprobado la creación de la Dirección General de Internados Islámicos dependiente del Ministerio de Asuntos Religiosos.

«Le transmito que he aprobado la propuesta para establecer una Dirección General de Internados Islámicos. Esto muestra la prioridad estratégica del gobierno de prestar más atención, proteger, fortalecer y mejorar el bienestar de los internados islámicos», dijo el Presidente.