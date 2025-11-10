Estudiantes del SMAN 72 participan en educación a distancia tras la explosión, el material es Sanación del Trauma

Jacarta – Alumno SMAN 72 YakartaKelapa Gading, en el norte de Yakarta, hizo lo mismo Enseñanza a distancia (PJJ) o estudiar desde casa con materiales curación del trauma (recuperación de trauma), lunes.

Uno de los padres de un estudiante de SMAN 72 Jakarta, Djumiaty Hatong, en Yakarta, dijo el lunes que acompañó a su hijo, que es un estudiante de clase XI en SMAN 72 Jakarta, a una reunión en línea con material sobre recuperación y preparación mental de los estudiantes antes de regresar a la escuela.

«Anteriormente, también asistí en línea a la ceremonia del Día de los Héroes», dijo.

Dijo que su hijo quedó traumatizado por el incidente. explosión Sucedió el viernes 7 de noviembre, la niña acababa de terminar de asistir a un evento de princesas junto a la mezquita. El niño también sufrió pérdida de audición debido a la explosión.

«Cada noche a mi hijo todavía le gusta llorar recordando el incidente, recordando a sus amigos que resultaron heridos», dijo Djumiaty.

Él cree que el aprendizaje de curación de traumas en línea es muy útil para sus hijos y otros estudiantes. Esto demuestra la preocupación del gobierno.

«Esperemos que no vuelva a ocurrir un incidente similar y que los niños puedan participar en las actividades de aprendizaje como de costumbre», confió.

Seguirá acompañando a su hijo hasta que se recupere el trauma, para que pueda regresar al colegio con tranquilidad, seguridad y comodidad.

El padre de otro estudiante, Ugi Abdurahman (55), dijo que su hijo todavía estaba siendo tratado en el Hospital Islámico de Yakarta (RSIJ) Cempaka Putih y no había podido asistir al PJJ para curar su trauma.

«Mi hijo todavía está en el hospital porque su condición es bastante grave y requiere cirugía. Gracias a Dios, está consciente y todavía está siendo tratado. Todavía no puede participar en las actividades escolares», dijo.

Anteriormente, la jefa del Subdepartamento PPAPP del Norte de Yakarta, Ferlina Kirtiasih, dijo que su partido también había proporcionado una flota de coches de Amigos de las Mujeres y los Niños (SAPA) en el entorno escolar para el público.

Explicó que este auto fue preparado para brindar apoyo psicológico de recuperación a los estudiantes, docentes y familias presentes. De hecho, también se permite asesoramiento gratuito a los vecinos afectados que lo necesiten.

«Tenemos previsto seguir prestando este servicio hasta el 14 de noviembre», afirmó. (Hormiga)