Estudiantes del JNU levantan consignas contra Modi y Shah después de que SC negara la libertad bajo fianza a Umar Khalid







Un grupo de estudiantes de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) lanzó consignas controvertidas contra el primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, después de que la Corte Suprema negara la libertad bajo fianza a Umar Khalid y Sharjeel Imam en el caso de conspiración por los disturbios de 2020.

Según un supuesto video, la protesta se llevó a cabo el lunes por la noche dentro del campus. Aditi Mishra, presidenta del Sindicato de Estudiantes de JNU, dijo que cada año los estudiantes realizan una protesta para condenar la violencia que ocurrió en el campus el 5 de enero de 2020. “Todos los lemas planteados en la protesta eran ideológicos y no atacan a nadie personalmente”, dijo Mishra.

Universidad busca FIR

JNU ha buscado el registro de un FIR por el presunto levantamiento de lemas “provocativos” dentro del campus universitario, dijeron funcionarios del equipo universitario. Una carta de la administración a la policía de delhi afirma que ciertos estudiantes plantearon consignas “muy objetables, provocativas e incendiarias” y desprecian directamente al CS.

Los ministros condenan

Los ministros de Delhi, Ashish Sood y Manjinder Singh Sirsa, condenaron el incidente y culparon a la oposición de apoyar a quienes cometen tales actos.

