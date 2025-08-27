Estudiantes de Universitas Brawijaya Malang con la máscara de Munir Rechazando el seminario del Fiscal General, esta es la razón

Malang, Viva – La Antitable Student Alliance of Brawijaya (ira de Brawijaya) realizó una manifestación para rechazar la presencia Ministro de justicia Sanitiar Burhanuddin en el seminario nacional celebrado Universidad de Brawijaya (Ub), Malang, Java Oriental.

Coordinador de la acción de la acción de Brawijaya, dijo Muhammad Rangga Syawalluddin, el rechazo fue una forma de parcialidad a las familias de las víctimas de violaciones JAMÓN pesado. Mantuvieron una acción dentro del edificio del auditorio con un tema de teatral con una máscara con una imagen de una cara activista. Munir.

Al mismo tiempo, dijo, como un esfuerzo por recordar la lucha del activista Munir, dijo Talib, que es un ex alumno de la Facultad de Derecho UB. Rangga dijo que la acción del rechazo del fiscal general era porque hasta ahora no había un punto brillante en la revisión en el caso de asesinato de Munir.

«La ira de Brawijaya cuestionó el compromiso presentado por el Fiscal General en 2016 con respecto a la revisión del caso Munir. Consideramos que la declaración es solo una mierda», dijo en una declaración escrita, miércoles 27 de agosto de 2025.

Rangga dijo que la acción de rechazo asistió un total de 300 estudiantes de UB. No solo fuera de la sala, las acciones simbólicas también fueron llevadas a cabo por los participantes del seminario usando la máscara de Munir cuando el Fiscal General pronunció un discurso.

Explicó que la acción simbólica se llevó a cabo para mejorar el desempeño de la Oficina del Fiscal General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aún no pudo resolver el caso Munir y las violaciones brutas de los derechos humanos.

«La llegada del Fiscal General al campus de Munir sin la claridad del desarrollo del caso puede evaluarse como una forma de práctica de impunidad para los perpetradores de violaciones de los derechos humanos», explicó.

«Nos negamos al Fiscal General a ingresar al campus de Munir antes de completar el caso Munir y las brusas violaciones de los derechos humanos», agregó.

No solo eso, la manifestación también se realizó en la entrada principal de Universitas Brawijaya. Aquellos que se demostraron en nombre de la Alianza de Furious o Munir Advocacy People’s Movement.

En sus demandas, Furious aludió a la finalización de las violaciones de los derechos humanos (HAM). Entre estos se encuentran el caso de los activistas munir.