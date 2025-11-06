Estudiantes de un internado islámico incendiados en Aceh admiten que a menudo fueron intimidados por sus amigos

banda AcehVIVA – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Banda Aceh arrestó al presunto autor combustión albergue dayah (internado) Babul Maghfirah en Aceh Besar Regency (Wilkum Polresta), el sospechoso es estudiantes local quien admitió que a menudo recibía acoso por parte de sus amigos, y que aún era menor de edad.

«El autor es uno de los estudiantes que se refugia en Dayah Babul Maghfirah y todavía es menor de edad», dijo el jefe de policía de Banda Aceh, el comisario de policía Joko Heri Purwono, en una conferencia de prensa en Banda Aceh el jueves.

Anteriormente, un incendio afectó al dormitorio de niños en el internado islámico Babul Maghfirah dirigido por Tgk Masrul Aidi en el área de Gampong (aldea) Lam Alue Cut, distrito de Kuta Baro, Aceh Besar Regency, la madrugada del viernes 31 de octubre alrededor de las 03.00 WIB.

En este caso, dijo Joko, los investigadores examinaron a 10 testigos, incluidos tres cuidadores, cinco estudiantes, un guardia de Dayah y los padres del presunto autor del incendio provocado de Dayah.

Joko explicó que en este incidente, el primer incendio visto por los testigos (estudiantes allí) había quemado el segundo piso del edificio de dormitorios de hombres, que era un edificio vacío.

Luego el testigo despertó a los demás estudiantes del primer piso para que abandonaran inmediatamente el dormitorio, porque la construcción del segundo piso era de madera y madera contrachapada, por lo que el fuego se propagó fácilmente y quemó todo el edificio y las pertenencias de los estudiantes, extendiéndose al edificio del comedor y a una de las casas del supervisor de la fundación.

«El incendio fue extinguido por los bomberos con la ayuda de estudiantes y residentes locales, con pérdidas estimadas en 2.000 millones de rupias», dijo.

Luego, dijo Joko, basándose en la escena del crimen (TKP) se obtuvieron varias pistas, como imágenes de CCTV y la ropa del perpetrador, hasta que finalmente los resultados de la investigación apuntaron al perpetrador.

Según los resultados del examen, uno de los estudiantes de Dayah fue nombrado sospechoso y, según su declaración, el perpetrador había prendido fuego deliberadamente al edificio de dormitorios de niños de Dayah Babul Maghfirah usando un encendedor para quemar los cables en el segundo piso del edificio.

El perpetrador, continuó, admitió que a menudo experimentó actos de intimidación o acoso por parte de varios de sus amigos, lo que provocó que el perpetrador se sintiera mentalmente deprimido, por lo que tenía la intención de quemar el edificio del dormitorio.