Estudiantes de escuelas vocacionales en Ngawi sospechosos de intoxicación por MBG, proveniente del pollo con pimienta negra y el brócoli

ngawi ngawiVIVA – El Servicio de Salud de Ngawi (Dinkes) dijo que se sospechaba que la causa era el menú de pollo con pimienta negra y verduras con brócoli que estuvieron expuestos a bacterias peligrosas. envenenamiento alumno en el paquete de Comida Nutritiva Gratis (MBG) en SMKN 1 Sine, Ngawi Regency, Java Oriental.

La jefa de la División de Recursos Humanos, Salud y Farmacia (SDMKF) de la Oficina de Salud de Ngawi, Dhina Handayani en Ngawi, dijo el viernes que varias muestras de alimentos, agua y vómitos enviadas al Centro del Laboratorio de Salud Pública de Surabaya (BBLKM) mostraron la presencia de dos tipos de bacterias peligrosas en los alimentos consumidos por los estudiantes. Las muestras enviadas incluyeron 15 muestras de alimentos, dos muestras de agua y una muestra de vómito.

«A partir de los resultados del examen, se descubrió que dos muestras de alimentos, a saber, pollo con pimienta negra, dieron positivo para la bacteria Bacillus cereus y el brócoli contenía Staphylococcus aureus», dijo Dhina Handayani.

Según él, estos dos menús formaban parte del menú MBG el martes 30 de septiembre, la víspera de que 54 estudiantes de SMKN 1 Sine y SMP Muhammadiyah Ngawi 4 experimentaran síntomas de intoxicación como mareos, vómitos, diarrea y dificultad para respirar.

Además de los alimentos, la Oficina de Salud también examinó muestras de agua del depósito de procesamiento de alimentos SPPG de la Fundación Cahaya Kaca Kebaikan, que es el proveedor que gestiona MBG. Como resultado, aunque no se encontraron bacterias, se declaró que la calidad del agua no cumplía con los estándares sanitarios.

«Las bacterias encontradas en la comida también se detectaron en las muestras de vómito de los estudiantes, lo que refuerza la sospecha de que la fuente del envenenamiento provino del menú MBG», dijo.

Explicó que se cree que los principales factores que causan la aparición de bacterias provienen del procesamiento antihigiénico de los alimentos y de la calidad del agua que no cumple con los estándares. Destacó la necesidad de realizar mejoras importantes para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

En seguimiento a estos resultados, la Oficina de Salud de Ngawi ha enviado un oficio a la dirección del SPPG para que realice de inmediato una Inspección de Salud Ambiental (IKL) y una evaluación integral del proceso de producción de alimentos.

«Todavía estamos esperando más resultados sobre la sostenibilidad del SPPG. Lo que está claro es que los aspectos de higiene y seguridad de los alimentos deben ser la principal preocupación en el futuro», afirmó.

Mientras tanto, tras el incidente del envenenamiento de estudiantes del menú MBG, el SPPG de la Fundación Cahaya Solusi Kebaikan en Jagir Sine Ngawi fue cerrado hasta que se mejoraran más los estándares. (Hormiga)

