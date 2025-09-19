Estudiantes de 50 universidades de toda Indonesia se reúnen en Riau, preparados para ser un líder de disparos

Pekanbaru, Viva – Un nuevo paso en la educación de liderazgo verde nació en Pekanbaru. Academia de Liderazgo Verde La primera generación se abrió oficialmente el jueves 18 de septiembre de 2025. Iniciado por el crecimiento del Instituto y totalmente apoyado por la Policía Regional Riau y Riau Green Party (PHR).

Este evento se reunió alumno De las 50 universidades de Indonesia, lo convirtió en una sala de reuniones para ideas entre burocracia, académicos, activistas y jóvenes.

El inspector general de la policía de RIAU, Herry Heryawan, declaró que Riau se enorgullece de organizar esta iniciativa, teniendo en cuenta que la provincia ha sido un epicentro de desafíos ecológicos nacionales, que van desde la deforestación, los incendios forestales, la degradación de los ríos hasta los problemas de desechos urbanos.

Según él, esta situación no solo amenaza los ecosistemas, sino también la seguridad de la comunidad social, económica, incluso de la comunidad.

«La policía regional de RIAU está totalmente comprometida a apoyar la políticaambiente A través del enfoque de vigilancia verde. La presencia de estudiantes de varias regiones es nueva energía para nosotros, porque usted es la próxima generación que traerá a Indonesia a un futuro más verde y sostenible «, dijo Herry.

Agrega, Academia de Liderazgo Verde No solo un foro de discusión, sino un canal constructivo para canalizar la energía crítica de los estudiantes a productivos, civilizados y pruebas de vía.

Los estudiantes están equipados con habilidades de liderazgo, defensa, comunicación pública, estrategias para construir movimientos sociales solutivos.

«Queremos que la energía crítica de los estudiantes ya no se vea como una amenaza, sino como un activo que puede enriquecer la democracia», agregó.

Rocoso gerung Foto : muelle. Instituto de crecimiento/Kiki Budi

El fundador del Growing Institute, Rocky Gerung, agregó una perspectiva filosófica de que el verdadero liderazgo nació de una mente que nunca fue envejecida.

Según Rocky, los humanos tienen el límite de edad especificado por el ADN, en contraste con la naturaleza que no conoce los límites de la vida. Pero la mente nunca envejece, por lo tanto, este país debe ser dirigido por la mente.

Función liderazgo verde es presentar una colaboración entre ideas futuras, regulaciones democráticas y pruebas académicas de activistas.

«En el proceso, los estudiantes han demostrado ser ganadores, por lo que la burocracia comenzó a abrirse a sus necesidades», dijo Rocky.

Recordó que dañar el medio ambiente hoy en día es lo mismo que cortar las esperanzas de la generación más joven. Por eso, Academia de Liderazgo Verde Vio como un espacio para cultivar ‘brotes jóvenes’ que no podían detenerse.

«La historia siempre está a favor de los jóvenes. Tienen derecho a expresarse como futuros líderes», dijo.

Rocky da una ilustración ecológica de que todo está conectado entre sí. Amazon se vuelve verde porque está fertilizado por el desierto del Sahara. El árbol es un río vertical, dañado es lo mismo que la vida dañina.

«A través de Academia VerdeAprendemos a desarrollar política verde En respuesta a la crisis, especialmente cuando 3,4 millones de hectáreas de bosque han sido dañadas, con 1,7 millones de hectáreas de ellos en Riau «, enfatizó.

Además del Jefe de Policía de RIAU y Rocky Gerung, esta actividad también presentó oradores interdisciplinarios, a saber, profesor de filosofía social de UNJ, así como los activistas de la democracia de jamón Robertus Robet, el fundador de Lokataru conocido en la defensa de la jueza Haris Azhar, la academia legal constitucional de Stih Jenti Bivitri Susanti, y la delecedia de la jueza Haris Azhar.

Su presencia confirma que el liderazgo verde no es solo una cuestión de medio ambiente, sino también estrechamente relacionada con la democracia, los derechos humanos y la gobernanza legal justa.

Los participantes provenían de 50 campus conocidos, incluidos la Universidad de Indonesia, la Universidad de Gadjah Mada, la Universidad de Brawijaya, Universidad de Hasanuddin, Universidad de Andalas de la Universidad Andalas.

Luego están de la Universidad Estatal de Padang, Universidad de North Sumatra, Universidad Islámica de RIAU, Universidad RIAU, a Uin Suska Riau. Son el Presidente de BEM, el vicepresidente del estudiante, el Presidente del DPM, del Coordinador Nacional de Empresas, que diariamente se convierte en las aspiraciones de los estudiantes en sus respectivos campus.

Se espera que la actividad que duró dos días sea un punto de inflexión en el nacimiento del liderazgo verde en Indonesia.

La colaboración del Growring Institute, la policía regional de RIAU y el Partido Verde RIAU demuestran que los problemas ambientales ya no están solos, sino que se ven agravados por la política, la ley y la seguridad.

Desde Pekanbaru, los ‘jóvenes brotes’ trajeron un mensaje de que el futuro del país debe ser apoyado por una mente ecológica, democrática y justa.