Estudiante registrador en el baño de SMAN Bandung condenado a 1 año de prisión

BandungVIVA – El panel de jueces del Tribunal de Distrito de Bandung (PN) condenó a Angga Siregar, el acusado en el caso de grabación, a un año de prisión y una multa de 250 millones de IDR. colegiala en el baño ESCUELA SECUNDARIA PÚBLICA 12 Bandung.

La decisión fue leída en un juicio presidido por el juez principal Tuty Haryati el jueves 20 de noviembre de 2025.

En su decisión, el juez afirmó que se demostró legal y convincentemente que Angga había cometido el acto criminal de producir o crear contenido. pornografía según lo regula el artículo 29 de la Ley Número 44 de 2008 sobre Pornografía.

«Imponer una pena de prisión de un año y una multa de 250 millones de rupias, subsidiaria de un mes de prisión», dijo Tuty al leer el veredicto en la sala del tribunal del distrito de Bandung.

El fiscal (JPU), Rully Wilastoro, afirmó que todavía estaba pensando en la decisión. También confirmó que el acusado había sido acusado por dos vídeos en dos lugares diferentes.

«La demanda es de un año y seis meses y una multa de 290 millones de rupias. Debido a que el acusado está pensando en ello, nosotros también lo pensamos», dijo Rully.

Mientras tanto, los padres de una de las víctimas de NP admitieron que estaban decepcionados por la decisión que consideraron alejada de la justicia. Consideraron que las exigencias iniciales del fiscal eran demasiado ligeras y que se debieron utilizar artículos relacionados con la protección de la infancia porque la víctima aún era menor de edad.

«Estamos definitivamente decepcionados. Desde el principio, la exigencia de un año y seis meses nos ha decepcionado. Ahora nos han condenado a un año. La protección de las mujeres y los niños no parece ser una prioridad», afirmó.

Informe: Cepi Kurnia/tvOne Bandung