Estudiante encontrado muerto en River, oeste de Yakarta, queriendo pelear, perseguido por residentes y luego Dimplung

Jacarta – una persona alumno con las iniciales MAM (17) fue encontrado muerto en Kali Travel Road Court RT.13/RW.14, enjambre, Yakarta Occidentalel viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Su intención era simplemente comprar una bebida en un puesto, pero un estudiante en el oeste de Yakarta fue hackeado porque tenía un uniforme diferente.



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Cengkareng, AKP Parman Gultom, confirmó el descubrimiento del cuerpo.

«Oh, eso fue ayer (el descubrimiento del cuerpo de un estudiante)», dijo Gultom a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: Cientos de estudiantes en Kebumen sospechosos de envenenamiento después de comer MBG del menú Soto, pollo con sabor extraño



Gultom explicó además que la víctima supuestamente murió porque saltó al río cuando quería pelearse y es perseguido por los ciudadanos.

«Es que la víctima (el sacrificio) está siendo perseguida por el pueblo, ha quedado enganchada.

Lea también: Confesiones de una adolescente alcanzada por una flecha cuando estalla una pelea en Makassar



En tanto, Gultom explicó que se conoció que en ese momento la víctima se escondía con su pareja. Sin embargo, su colega sobrevivió gracias a que los residentes le ofrecieron bambú.

«A uno lo ayudaron, pero al otro no. Son dos personas. Uno podía sostener una vara de bambú, el otro no sabía nadar, finalmente lo buscaron, ya estaba muerto en ese río», dijo.

Luego Gultom dijo que actualmente la policía todavía estaba realizando investigaciones para sacar a la luz el caso.

«Sí, todavía estamos investigando el motivo», dijo Gultom.

Tvonews / Aerosol AR