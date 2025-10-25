Estudiante de Unud muere en el campus, la policía revisa la computadora portátil y el teléfono celular de la víctima

Bali, LARGA VIDA – La policía regional de Bali está rastreando el teléfono móvil y el ordenador portátil de TAS (22), estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP). Universidad Udayana quien fue encontrado muerto en el campus de Denpasar, Bali.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Bali, el comisario de policía Ariasandy, explicó el sábado (25/10/2025) que estos dos dispositivos electrónicos son ahora una parte importante de la investigación para conocer la causa de la muerte de la víctima.

«Hay dispositivos de la víctima que estamos tratando de investigar, para determinar si hay signos de que el interesado se suicidó. Se trata de teléfonos móviles y portátiles», dijo Ariasandy, Denpasar, el sábado (25/10/2025) citado por ANTARA. .



Estudiante de Unud, Timothy Anugerah Saputra

Ariasandy explicó que la policía no pudo acceder a la información de los teléfonos móviles y portátiles del TAS debido a la resistencia de la familia.

Además, la madre de la víctima también firmó un comunicado para no tramitar por la vía judicial la muerte de su hijo y aceptar la muerte del TAS.

Sin embargo, después de un acercamiento y una explicación por parte de la policía, el teléfono celular y la computadora portátil de TAS finalmente fueron entregados para su investigación por parte de la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía de Bali.

Hasta ahora, dijo Sandy, la policía todavía está examinando los dos dispositivos para analizar si existe una conexión entre la muerte de TAS y los patrones de comunicación en los dispositivos. ¿O es al revés, que no hay conexión con el contenido del móvil y del portátil?

Dijo que abriría la investigación al público después de que se llevara a cabo una investigación más profunda.

«Aún estamos investigando, una vez que esté terminada, entonces podremos confirmar si hay indicios de delito, si fue un accidente o si realmente se suicidó», dijo Ariasandy.

La Policía Regional de Bali también examinó las imágenes de CCTV en el edificio FISIP de la Universidad de Udayana en el período del 15 al 20 de octubre de 2025. Los resultados de la inspección mostraron que las cámaras de vigilancia no registraron el área sospechosa de ser el lugar donde TAS se suicidó. De todas las cámaras del cuarto piso, ninguna mostraba la escena.

«Hay tres cámaras de circuito cerrado de televisión que están estáticas, no se pueden mover, conducen a las escaleras, luego al edificio, pero no cubren el lugar donde la víctima supuestamente se suicidó», dijo Ariasandy.