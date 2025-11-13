Estudiante de Seconds Unpak cae desde el tercer piso y supuestamente salta a propósito

VIVA – Un breve video conmocionó a internet luego de mostrar los momentos de una persona alumno Universidad de Pakuan (Deshacer) Bogor cayó desde el tercer piso del edificio de la Facultad de Economía y Empresas (FEB) el miércoles 12 de noviembre de 2025 por la tarde.

En la grabación se ve a la joven sentada en la barandilla antes de finalmente caer de espaldas, según lo subió la cuenta @around_bogor en Instagram. La víctima fue identificada como Ira Siti Nurazizah, estudiante de tercer semestre del Programa de Estudios de Gestión de la FEB.

Estudiantes de Moments Unpak caen desde el tercer piso



Escena del crimen: estudiante de la Universidad de Pakuan cayó desde el tercer piso del edificio del campus

Según la información de uno de los testigos, Syahrul Bukhori (22), estudiante de la Facultad de Economía y Negocios, admitió que vio el incidente directamente. Syahrul, que estaba a punto de realizar un examen y rezar Zuhur, dijo que vio a la mujer apoyada contra la barrera.

«Estaba a punto de hacer otro examen, mientras estudiaba, luego quise rezar la oración del mediodía y bajar las escaleras. Vi a la persona todavía apoyada en la valla», dijo a VIVA Bogor, citado el jueves 13 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el incidente ocurrió tan rápido que vio caer a la víctima mientras bajaba las escaleras.

«Cuando bajé, él cayó inmediatamente. No sé cómo cayó, porque cuando bajé él ya estaba abajo. Mi posición todavía era desde el lado opuesto del edificio», dijo nuevamente.

Syahrul dijo que inmediatamente corrió para ayudar a la víctima después de que se cayó debido a un reflejo.

«Dijiste que estaba alerta, así que estaba alerta, para que la gente no se pusiera manos a la obra de inmediato. Todavía estaba en shock, porque no sabía cómo iba a caer esto», dijo.

Luego, él y varios otros estudiantes evacuaron a la víctima a un lugar seguro antes de llevarlo al hospital.

«Ayudé a levantarlo hasta allí. Si no me equivoco, lo llevó al Hospital Mayapada», dijo.

Ahora se sabe que la víctima aún se encuentra en tratamiento intensivo en el hospital y el campus se ha puesto en contacto con la familia. Además, la policía también intervino para investigar la cronología y las causas de las víctimas.

Según las últimas actualizaciones, se sospecha fuertemente que la víctima quería acabar con su vida. Así se sabe por el informe policial que reveló que la víctima había dejado una carta de disculpa a sus padres antes de que ocurriera el incidente. El jefe de policía de Central Bogor, el comisionado de policía Waluyo, confirmó la existencia de la carta.