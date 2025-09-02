Estudiante de Hasut, esta es la declaración del director de Lokataru, sospechoso de ser el objetivo de la policía hasta que condujo a un arresto

Yakarta, Viva – Arresto del director ejecutivo Depósito Base, Delpedro Marhaenpor Polda Metro Jayadesencadena el foco público. Fue acusado de acusaciones de incitar a los estudiantes a menores para llevar a cabo acciones anarquistas en manifestaciones alrededor del edificio DPR/MPR RI que condujo al caos.

Leer también: ¡Reveló! La razón por la que la policía arrestó a Delpedro Lokataru, la razón …



La directora de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía, Ade Ary Syam Indradi, dijo que Delpedro había sido sospechoso antes del arresto. Afirmó que la acción se llevó a cabo después de que el investigador encontró una fuerte acusación de la incitación de difusión y la información falsa.

«Brother DMR is suspected of committing a criminal offense to make a criminal offense and or spread electronic information that he knows to make a false notification that causes riots and unrest in the community and or recruiting and manipulating children and leaving children without life protection,» Ade Ary told reporters on Tuesday, September 2, 2025 quoted by Viva.co.id.

Leer también: Lokataru le pidió a Delpedro Marhaen que fuera liberado: no hubo ninguna orden durante el arresto



La declaración de Delpedro sospechaba ser un objetivo policial

Antes de ser arrestado, Delpedro había hecho una fuerte crítica a las actitudes del aparato para asegurar la manifestación. En el podcast subió la cuenta de YouTube Haris Azhar. Lo acusó de que la policía que fue primero provocativa, incluso antes de que comenzara la manifestación.

Leer también: Reconocimiento de los perpetradores de la quema de paradas de autobús en Yakarta cuando la manifestación condujo al caos



«Incluso antes de la manifestación, han comenzado a ser brutales desde sus mentes. Por ejemplo, muchos oficiales de policía brutales desde sus mentes. Brutal desde entonces. Muchos jóvenes policías hacen el estado de la historia de Instagram, ¿qué post es ‘Potato Stm’? Bueno, dijo, dijo», dijo Delpedro en un podcast cargado por la cuenta de Haris Azhar’s YouTube.

«Ahora esa es la provisión de eso. Y al comienzo de la intención no deben asegurar la facilitación, de hecho es buscar luchas. Ahora, cuando se realizó en el campo. Lo practicó todo en el campo. Sí. Desde el comienzo del uso de Baracuda», continuó.

Además, Delpedro también se sospecha que menciona que todo es Parcok, también conocido como The Chocolate Party.

«Sí, este es el resultado (Parcok), por lo que esta policía está cosechando el fruto de sus pecados», dijo.

Se cree que esta declaración es uno de los focos de la investigación, porque se considera una forma de difusión de información que desencadena los disturbios públicos.

Cronología de la recolección forzada

Según los informes, Delpedro fue recogido por la fuerza de la oficina de Lokataru el lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:45 WIB. Fundación Lokataru a través de su cuenta oficial de Instagram escribe:

«Alrta! Alita! Alita! La Directora de Lokatoru Delpedro Marhaen Foundation fue recogida por la Policía Metropolitana de Yakarta sin ninguna explicación!», Escribió la cuenta @lokataru_foundation, citada el martes 2 de septiembre de 2025.

La policía confirmó el arresto. «Así que es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Penal arrestó al hermano de DMR», dijo Ade Ary.

Hasta ahora, Delpedro todavía está experimentando un examen intensivo relacionado con las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a los estudiantes.

Por sus acciones, Delpedro es sospechoso de violar el Artículo 160 del Código Penal, Artículo 45A Párrafo 3 Juncto Artículo 28 Párrafo 3 de la ley número 1 de 2024 sobre ITE, hasta el Artículo 76H Jo Artículo 15 Jo Artículo 87 de la ley Número 35 de 2014 Con respecto a la protección infantil.

Ade ary enfatizó que la investigación se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento. «Los esfuerzos realizados por el investigador siempre están presentando y obedientes a SOP (procedimientos operativos estándar) y leyes y regulaciones aplicables», dijo.

Ola de crítica

La sociedad civil solidaridad condena el arresto de delgada como una acción represiva. Consideraron los pasos para dañar los principios de la democracia y los derechos humanos.

«Este arresto es una acción represiva que perjudica los principios de la democracia y los derechos humanos», escribió solidaridad para Delpedro Marhaen en una declaración de su actitud.