Estudiante de escuela primaria en Palembang experimenta ojos rojos, los resultados post-mortem no muestran signos de violencia

Palembang, VIVA – Acertijos causales ojos rojos y finalmente se revelaron los hematomas sufridos por un estudiante de escuela primaria en Palembang, Sumatra del Sur. La policía confirmó que no hubo ningún elemento de violencia en el incidente.

El equipo de investigación de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Palembang dejó de investigar el caso después de recibir los resultados de la autopsia del hospital. En los resultados de la autopsia et repertum, no hubo signos de violencia, ya sea causada por objetos contundentes u objetos punzantes, en los ojos de la víctima llamada Fathiya.

El comisionado jefe de policía de Palembang, Harryo Sugihhartono Foto : Muhammad Pebrian/tvOne/Palembang

El jefe de policía de Palembang, el comisionado Harryo Sugihhartono, explicó que la condición de Fathiya no fue causada por la violencia, sino por una enfermedad.

«Hemos recibido los resultados post mortem et repertum que afirman que no había signos de violencia que provocaran que los ojos de Fathiya se enrojecieran. Lo que sucedió fue que la víctima experimentó una tos ferina extraordinaria», dijo el comisionado Harryo, el lunes (11/10/2025).

Según el diagnóstico del equipo médico, se descubrió que Fathiya padecía tos ferina o tos ferina, también conocida como tos de los 100 días. Esta enfermedad puede causar una fuerte presión sobre los vasos sanguíneos de la cara y el área de los ojos, provocando enrojecimiento o inflamación.

Después de que los resultados oficiales de la autopsia salieran a la luz y no mostraran indicios de violencia, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Palembang decidió dejar de investigar el informe que había hecho previamente la madre de la víctima y que se volvió viral en las redes sociales.

Con estos resultados, la policía confirmó que este caso fue causado puramente por factores médicos, no un acto de violencia como se sospechaba inicialmente. (Reporte de Muhammad Pebrian, tvOne, Palembang)