Estudiante de doctorado indio asesinado a tiros cerca del campus de Scarborough de la Universidad de Toronto







Un estudiante de doctorado indio de 20 años fue asesinado a tiros cerca del campus de Scarborough de la Universidad de Toronto, y las autoridades investigan el incidente como una homicidiodijeron los funcionarios.

El tiroteo ocurrió el martes y la policía de Toronto identificó el miércoles a la víctima como Shivank Avasthi, según informó la Canadian Broadcasting Corporation, informó la agencia de noticias PTI.

La policía fue alertada del área de Highland Creek Trail y Old Kingston Road alrededor de las 3:30 pm del martes después de recibir un informe de una persona herida tirada en el suelo, dijo el inspector de servicio Jeff Allington a los periodistas en el lugar.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a una persona con una herida de bala. El individuo fue declarado muerto en el lugar. El policía investigan el caso como un homicidio.

«Nuestro enfoque inmediato es preservar la evidencia en la escena, determinar lo que sucedió y notificar a los familiares más cercanos de este individuo. Debido a eso, hay muy poca información que pueda compartir con ustedes esta noche», dijo Allington, informó PTI.

La policía de Toronto dijo que el sospechoso huyó del área antes de su llegada. No se ha publicado ninguna descripción del sospechoso.

Mientras tanto, el Consulado de la India en Toronto expresó “profunda angustia” por la “trágica muerte” del estudiante.

«Expresamos una profunda angustia por la trágica muerte de un joven estudiante de doctorado indio, Shivank Avasthi, en un tiroteo fatal cerca del campus de Scarborough de la Universidad de Toronto. El Consulado está en contacto con la afligida familia durante este momento difícil y está brindando toda la asistencia necesaria en estrecha coordinación con las autoridades locales», publicó el Consulado en X.

Un portavoz de UTSC dijo que la universidad estaba «extremadamente entristecida» al enterarse de la muerte cerca de su campus, pero no confirmó si se trataba de un alumnoInformó CP24 Televisión.

«No podemos comentar sobre la identidad de la víctima en este momento», dijo el portavoz en un comunicado el miércoles por la noche.

«Agradecemos a nuestro equipo de seguridad del campus, al servicio de policía de Toronto y al personal del servicio médico de emergencia por su respuesta y acción inmediatas».

Según PTI, el campus de Scarborough de la Universidad de Toronto (UTSC) emitió una alerta de seguridad advirtiendo a cualquier persona que se encuentre en el interior que permanezca adentro y a cualquiera que esté al aire libre que abandone el área.

En una publicación en las redes sociales, el escuela dijo que la investigación policial se centra en Highland Creek Valley en UTSC. Añadió que los caminos hacia el valle permanecen cerrados y se recomienda a la gente que evite la zona hasta que la policía la vuelva a abrir.

(Con entradas PTI)





Fuente