Estudiante de derecho viral de Undip que también es policía edita fotos obscenas de amigos y maestros usando inteligencia artificial, ¡30 personas se convierten en víctimas!

VIVA – Caso La distribución de fotografías y vídeos deepfake que involucran a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Diponegoro (Undip) se ha convertido en un tema de conversación público en las redes sociales. Se sospecha que el autor creó y distribuyó miles de contenidos. obsceno que muestra los rostros de la gente víctima sin permiso.

El caso de la difusión de vídeos y fotografías indecentes deepfake llevado a cabo por un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Diponegoro (Undip) llamado Chiko Radityatama se ha convertido ahora en una preocupación generalizada en la sociedad.

Ilustración usando tecnología Foto : pexels.com/Ryuutaro Tsukata

Chiko, conocido por ser hijo de un miembro de la policía de Semarang, es sospechoso de crear y distribuir ilegalmente contenido pornográfico digital utilizando los rostros de las víctimas.

Resumido por VIVA de Instagram @fakt.indo El viernes 24 de octubre de 2025, según informes policiales, se identificaron alrededor de 30 víctimas, entre ellas alumnas y exalumnas de SMAN 11 Semarang, varios profesores e incluso compañeros universitarios del perpetrador. La policía también encontró alrededor de 1.100 archivos que contenían pruebas en vídeo y fotografías de manipulación facial (deepfakes) almacenados en el disco duro de Chiko.

El inicio de la divulgación del caso.

Este caso surgió por primera vez después de que una de las víctimas con las iniciales FA (18) descubriera una cuenta en la plataforma X (Twitter) que distribuía fotografías obscenas con rostros de estudiantes en SMAN 11 Semarang. Las fotos parecían realistas, pero luego se descubrió que estaban manipuladas utilizando tecnología deepfake.

Luego, la FA compartió los hallazgos con el grupo de ex alumnos de la escuela para rastrear la fuente. En los resultados de la búsqueda, varios miembros encontraron rastros digitales que conducían a Chiko Radityatama. La identidad del perpetrador finalmente fue revelada a través del bolso y la habitación visibles en una de las fotos de sus genitales subidas por el propio Chiko, que aparentemente coincidían con sus pertenencias personales.

En respuesta a este caso, el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Central, comisionado Pol Artanto, confirmó que el autor era el hijo de un miembro de la policía de Semarang. Destacó que la investigación continuará profesionalmente sin ninguna intervención, a pesar de que el perpetrador tenía una relación familiar con la policía.

Estudiantes de Derecho de Undip editan fotos obscenas de amigos y profesores utilizando IA Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

«Los investigadores tienen ciertas consideraciones porque este caso involucra a niños y el contenido es muy delicado. El manejo se lleva a cabo con cuidado para no alterar el estado psicológico de la víctima o del perpetrador», dijo el comisario Artanto.