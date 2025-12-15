Estudiante de décima clase asesinado dentro del centro de entrenamiento en Rajgurunagar de Pune







Un impactante incidente ha salido a la luz en Rajgurunagar, Punedonde un estudiante de la Clase 10 fue brutalmente asesinado dentro de una clase de entrenamiento.

La víctima presuntamente fue atacada por su propio amigo, quien le cortó el cuello con un cuchillo y huyó del lugar inmediatamente después de la agresión.

Según los agentes de policía, los acusados ​​también presuntamente apuñalado a la víctima en el cuello y el abdomen mientras ambos estaban sentados en el mismo banco durante una clase de tutoría. El incidente ha conmocionado a toda la ciudad.

Al proporcionar detalles sobre el incidente, el superintendente adjunto de policía, Amol Mandve, dijo que los dos niños tenían un historial de conflictos.

«Tuvieron una pelea hace unos tres meses y la policía fue informada en ese momento. Si se hubiera intervenido y asesorado a tiempo, este trágico incidente podría haberse evitado», afirmó.

Una investigación más profunda reveló que la víctima y el acusado tuvieron otro altercado sólo dos días antes del asesinato por un asunto menor, que desembocó en una pelea física. Sin embargo, la dirección de la clase de entrenamiento supuestamente no informó a los padres sobre el incidente y no tomó ninguna medida de precaución.

Sorprendentemente, a pesar de la reciente pelea, obligaron a ambos estudiantes a sentarse juntos en el mismo banco.

Después del incidente, el policía inició un operativo de búsqueda para localizar al acusado, quien actualmente se encuentra prófugo.

El padre de la víctima ha formulado graves acusaciones contra la dirección de la clase de entrenadores.

“Si los operadores de la clase nos hubieran informado sobre la pelea que ocurrió dos días antes y nos hubieran avisado, mi hijo hoy estaría vivo”, dijo expresando profunda angustia y enojo.

Mientras tanto, la policía ha pedido a los padres que permanezcan atentos.

«Los padres deben mantener una comunicación abierta con sus hijos y estar informados sobre sus amigos, sus actividades diarias y su paradero. Esta vigilancia puede ayudar a prevenir resultados trágicos», afirmó la policía.

El incidente ha planteado serias dudas sobre alumno la seguridad, la supervisión en las clases privadas de coaching y la responsabilidad de las instituciones educativas en el manejo de conflictos entre menores.





